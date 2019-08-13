Украина примет в гражданство подвергшихся политическому преследованию россиян

Президент Украины Владимир Зеленский подписал сегодня указ, согласно которому украинское гражданство могут получить лица, принимавшие участие в «осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины», а также лица, подвергшиеся в России политическим преследованиям. Тем самым он ответил на российский указ от 29 апреля, обеспечивавший упрощенное получение гражданства для жителей непризнанных республик на востоке Украины. С момента начала конфликта между Москвой и Киевом в 2014 году многие российские оппозиционеры и активисты уже получили украинское гражданство указами президентов.

Согласно документу, претендовать на украинское гражданство могут две новые категории:

россияне, которые подвергаются политическим преследованиям на территории РФ, а также их дети;

лица, «которые принимали или принимают участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины».

Сведения о том, что претендент на гражданство принимал участие в обороне Украины, необходимо изложить в представлении на имя президента. Для подтверждения факта политических преследований в России заявителю требуется предоставить справку Министерства иностранных дел Украины, дипломатического представительства или консульского учреждения Украины. Чтобы получить украинский паспорт, россиянину надо будет отказаться от гражданства РФ. В указе также говорится о необходимости оптимизировать процесс рассмотрения заявлений на гражданство от россиян.

Таким образом, Владимир Зеленский кодифицировал процесс, который и без того шел на основании его указов. К примеру, 18 июля он уже выдал украинские паспорта девяти гражданам России, Молдавии и Белоруссии, которые имеют «заслуги перед Украиной», в том числе в обороне и укреплении национальной безопасности страны.

Руководство Украины не скрывало, что такая мера готовится как минимум с 1 мая, когда Россия объявила об ускоренной выдаче российских паспортов жителям непризнанных ДНР и ЛНР. «У нас есть несколько ходов, скажем так,— сообщил тогда господин Зеленский.— Мы в этом должны быть креативными, быстрыми и умными: такими, какие мы есть».

С момента начала российско-украинского конфликта в 2014 году многие россияне, включая известных лиц, переехали на Украину по политическим соображениям. Убежище получили российский журналист и блогер Дмитрий Шипилов (оскорбил в блоге тогдашнего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева), депутаты Госдумы Мария Максакова и Денис Вороненков (позже был убит), журналисты Мария Гайдар и Матвей Ганапольский, а также бывший депутат Госдумы и оппозиционный активист Илья Пономарев, голосовавший против принятия Крыма в состав РФ.

Михаил Коростиков