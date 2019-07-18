Владимир Путин ждет новых донбасских

Президент Владимир Путин расширил географию украинских регионов, жители которых могут стать россиянами в упрощенном порядке. Его новый указ наделяет таким правом всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины, включая прописанных в подконтрольных Киеву районах. По данным “Ъ”, это связано с большим количеством обращений жителей этих регионов за гражданством РФ. Как выяснил “Ъ”, по состоянию на 17 июля российские паспорта получили 10 тыс. жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Владимир Путин подписал указ, распространяющий упрощенный порядок получения гражданства РФ на Донецкую и Луганскую области Украины.

Новость состоит в том, что этот указ наделяет правом получения гражданства России в упрощенном порядке жителей тех регионов Донецкой и Луганской областей, которые находятся под контролем центральных украинских властей. Воспользоваться упрощенной процедурой могут те граждане Украины, которые находятся на территории России.

Ранее, 24 апреля, господин Путин подписал указ №183, согласно которому возможность стать россиянами по упрощенной процедуре получили люди, «проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Этот документ был направлен на жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Под действие же нового указа подпадают все без исключения районы и населенные пункты Донецкой и Луганской областей.

Еще перед подписанием господином Путиным апрельского указа в Ростовской области подготовили всю инфраструктуру для приема заявлений от жителей ДНР и ЛНР и выдачи им российских паспортов. После того как указ был подписан, начался ажиотаж, говорят собеседники “Ъ” в госструктурах, занимающихся вопросами миграции.

Как выяснил “Ъ”, по состоянию на 17 июля жители ДНР и ЛНР подали около 30 тыс. ходатайств о гражданстве РФ. Еще 20 тыс. заявлений за этот же период написали беженцы и обладатели других миграционных статусов, выехавшие с востока Украины после начала там вооруженного конфликта и находящиеся сейчас на российской территории (они могут обращаться за гражданством РФ по упрощенной процедуре в соответствии с президентским указом №187).

С момента вступления в силу указа №183 жителям двух непризнанных республик было выдано 10 тыс. российских паспортов.

“Ъ” 12 июля запросил в пресс-центре МВД России точные официальные данные о числе обращений жителей ДНР и ЛНР за гражданством РФ, а также о количестве выданных российских паспортов. К моменту публикации этого материала ответ МВД получен не был.

Появление президентского указа, расширяющего географию применения упрощенного порядка приема в гражданство РФ, собеседники “Ъ” объясняют тем, что российские власти столкнулись с проблемой. После того как начал работать указ №183, в МВД посыпались заявления от граждан Украины, которые или проживают на подконтрольных Киеву территориях Донбасса, или бежали из этих районов в Россию. Явление, говорят источники “Ъ”, стало настолько массовым, что информацию о нем довели до президента, который подписал новый указ, упрощающий предоставление гражданства России жителям востока Украины.

Владимир Соловьев