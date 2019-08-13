Зеленский разрешил давать гражданство подвергшимся политическому преследованию россиянам

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать законопроект об упрощенном порядке получения гражданства для россиян, которые подверглись «преследованиям по политическим убеждениям». Также украинский паспорт смогут получить иностранцы и лица без гражданства, которые участвовали «в обеспечении национальной безопасности и обороны Украины». Соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента. Господин Зеленский объяснил, что его инициатива «обеспечивает защиту прав и свобод» граждан. Разработать меры для упрощения предоставления гражданства он поручил еще в июле.

Желающие получить гражданство Украины должны будут отказаться от уже имеющегося у них гражданства, а также документально подтвердить факт политического преследования. Получить нужную справку можно в украинском МИДе или в диппредставительстве страны.

В апреле президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении в упрощенном порядке российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Позднее упрощенный порядок был расширен на всех жителей Донбасса.

Кому Россия выдавала свои паспорта Читать далее

Как выяснил “Ъ”, к середине июля жители ДНР и ЛНР подали около 30 тыс. ходатайств о гражданстве РФ. В августе господин Путин также упростил украинцам получение вида на жительство в России. Украина засекретила варианты ответа на указ о паспортах для жителей ДНР и ЛНР.

Подробнее о решении Владимира Зеленского — в публикации «Украина примет в гражданство подвергшихся политическому преследованию россиян».

Об упрощении получения гражданства для жителей Донбасса читайте в материале “Ъ” «Владимир Путин ждет новых донбасских».