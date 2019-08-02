Путин упростил украинцам получение вида на жительство в России

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий получение российского вида на жительство гражданам Украины. Теперь они могут получить разрешение на временное проживание в обход региональных квот, утверждаемых правительством.

Оформить вид на жительство в упрощенном порядке смогут граждане Украины, которые постоянно проживали на территории Украины, но затем стали беженцами или получили временное убежище на территории РФ.

В конце 2018 года Владимир Путин подписал указ о Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019–2025 годы. Цель проекта — сделать новыми россиянами 5–10 млн человек. Новый миграционный закон заметно упрощает условия и процедуру получения российского гражданства.

В апреле 2019 года президент Владимир Путин подписал указ о предоставлении в упрощенном порядке российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Позднее упрощенный порядок был расширен на всех жителей Донбасса.

Об упрощении получения гражданства для жителей Донбасса читайте в материале “Ъ” «Владимир Путин ждет новых донбасских».

О новой Концепции миграционной политики читайте в материале “Ъ” «Поуехавших сделают понаехавшими».