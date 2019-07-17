Украина засекретила варианты ответа на указ Путина о паспортах для жителей ДНР и ЛНР

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины отказался разглашать характер действий, которые Киев собирается предпринять в ответ на указ президента России об упрощении предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщили в ведомстве украинскому изданию «Новости Донбасса».

«Информация об упомянутых мероприятиях относится к государственной тайне и имеет степень секретности в соответствии со Сводом ведомостей, которые составляют государственную тайну, разглашение которых создает угрозу национальным интересам и безопасности»,— говорится в ответе СНБО. Журналисты делали запрос еще после первого указа президента России от апреля 2019 года, который упрощал получение гражданства РФ только для жителей ДНР и ЛНР.

Сегодня, 17 июля, Владимир Путин расширил географию украинских территорий, жители которых могут стать россиянами в упрощенном порядке. Его новый указ наделяет таким правом всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины, включая прописанных в подконтрольных Киеву районах.

Подробнее об указе российского президента читайте в материале “Ъ” «Владимир Путин ждет новых донбасских».