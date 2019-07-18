Зеленский поручил упростить предоставление гражданства Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поручает МИДу разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных стран, стремящихся участвовать в развитии своей исторической родины. Также господин Зеленский поручает разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах.

Так в офисе президента Украины отреагировали на известие о продлении ареста 24 украинским морякам, а также подписание президентом РФ указа об упрощенном порядке предоставления российского гражданства украинцам. «Мы считаем, что этот шаг создает дополнительные препятствия на пути к деэскалации конфликта и реинтеграции Донбасса, приверженность к которым руководство России неоднократно декларировало»,— заявили там.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали три украинских корабля, обвинив их экипаж в нарушении государственной границы РФ.

О развитии ситуации с задержанными — в публикации “Ъ” «В украинских моряках не увидели военнопленных».

О споре из-за гражданства — в публикации “Ъ” «Паспортозамещение».