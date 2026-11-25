Рене Магритт, «Империя света» (1954), продана за $121 млн на торгах Christie’s в Нью-Йорке в ноябре 2024 года. «Жемчужиной» аукционного рынка 2024-го, как скромно выразились в Christie’s, стал, пожалуй, лучший образец сюжета, к которому Магритт возвращался более 25 раз на протяжении своей карьеры. Речь про сюрреалистический пейзаж — ночной дом на улице, обсаженной деревьями. Небо над деревьями сияет невероятно насыщенным синим цветом, по нему плывут крупные похожие на вату облака. Эта версия «Империи света» 1954 года, проданная из коллекции дизайнера и филантропа Мики Эртегюна, установила новый ценовой рекорд для работ Магритта на аукционах.