«В рейтинге "100+" значится 31 произведение искусства»
Дмитрий Буткевич — о самых дорогих картинах
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Недавние аукционные рекорды заставляют пересмотреть список крупнейших мировых арт-продаж. Теперь, к слову, в рейтинге «100+», то есть с аукционной ценой выше $100 млн, значится 31 произведение искусства.
Посмотрим на 15 самых-самых дорогих.
Рене Магритт, «Империя света» (1954), продана за $121 млн на торгах Christie’s в Нью-Йорке в ноябре 2024 года. «Жемчужиной» аукционного рынка 2024-го, как скромно выразились в Christie’s, стал, пожалуй, лучший образец сюжета, к которому Магритт возвращался более 25 раз на протяжении своей карьеры. Речь про сюрреалистический пейзаж — ночной дом на улице, обсаженной деревьями. Небо над деревьями сияет невероятно насыщенным синим цветом, по нему плывут крупные похожие на вату облака. Эта версия «Империи света» 1954 года, проданная из коллекции дизайнера и филантропа Мики Эртегюна, установила новый ценовой рекорд для работ Магритта на аукционах.
Следующий результат принадлежит Полю Сезанну: Mont Sainte-Victoire (1888-1890), $137,7 млн на аукционе Christie's в Нью-Йорке в ноябре 2022 года. Восхитительно богатый пейзаж французской сельской местности и его любимой горы Монт-Сент-Виктуар удвоил прежний рекорд Сезанна в $60,5 млн. Как и лучшие работы Сезанна, Mont Sainte-Victoire разбивает аспекты мира на формы, затененные цветом, словно это трехмерные геометрические формы.
13-й — Пабло Пикассо, «Женщина с часами» (1932). Продана за $139,3 млн на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке в ноябре 2023-го. Это полотно (одно из многих кисти художника с изображением его возлюбленной Мари-Терезы Вальтер) стало второй по стоимости работой художника, когда-либо проданной на аукционе.
У холста был очень хороший провенанс. Он переходил из рук в руки всего несколько раз с тех пор, как Пикассо написал его в 1932 году. В 1968-м портрет приобрела филантроп Ландау у галереи Pace, которая приобрела ее у швейцарской галереи Beyeler двумя годами ранее. Я продолжу рассказ о самых крупных аукционных продажах.