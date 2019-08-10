В центре Москвы после митинга начались задержания

После согласованного митинга «Вернем себе право на выборы» в центре Москвы начались задержания. Многие участники акции идут по Садовому кольцу к администрации президента. Подземные переходы к зданию перекрыли. Также оцеплена территория парка на площади Ильинские ворота, сообщает корреспондент “Ъ”. В районе Китай-города собралось около 1 тыс. протестующих. Полиция призывает людей разойтись. Уже задержаны как минимум 23 человека, сообщает «ОВД-Инфо».

Людей задерживают на Чистопрудном бульваре и около памятника героям Плевны рядом с метро «Китай-город». В частности, The Bell сообщает о задержании своего корреспондента Антона Баева. Движение по улице Маросейке в сторону «Китай-города» заблокировано ОМОНом.

Митинг проходил на проспекте Академика Сахарова. МВД сообщило о 20 тыс. участников акции, «Белый счетчик» — о 49,9 тыс. участников. Штаб Алексея Навального призвал после митинга выйти на несогласованную «Прогулку в поддержку честных выборов». Полиция предупреждала о незаконности такой «прогулки».

Массовые задержания на Китай-городе продолжаются. Видео: МБХ медиа pic.twitter.com/XaFSSbo98Y — МБХ Медиа (@MBKhMedia) August 10, 2019

Акции за допуск всех незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму проводятся в Москве с июля. Самой крупной стала акция 20 июля, собравшая около 22 тыс. человек (по подсчетам организаторов). Еще два несанкционированных митинга прошли 27 июля и 3 августа. По данным «ОВД-Инфо», на июльском митинге задержали 1373 человек, а 3 августа — 1001 человека. Из них более 100 были арестованы.

Подробнее о ходе митинга читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.