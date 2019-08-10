Любовь Соболь обвинили в незаконной организации митинга

На экс-кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь, задержанную полицией перед митингом на проспекте Академика Сахарова, будет составлен протокол по ст. 20.2 КоАП (нарушение правил организации митинга). «Наказание ей назначит суд, который состоится точно не сегодня»,— сообщил ТАСС адвокат госпожи Соболь Иван Сустин. Он уточнил, что арестовать его подзащитную по закону не имеют права, так как у нее есть ребенок в возрасте до 14 лет.

Любовь Соболь была задержана во время обыска в Центре сбора подписей на Рождественском бульваре. Сейчас, по словам юриста, полиция везет экс-кандидата в отделение.

Одновременно с обыском в центре следственные действия проходили в офисе, где располагается студия «Навальный Live». Как сообщила в Twitter начальник штаба госпожи Соболь Ольга Ключникова, сотрудников студии заставили лежать лицом в пол в течение двух часов до приезда адвокатов.

ГУ МВД ранее заявило, что на госпожу Соболь пожаловались организаторы сегодняшнего митинга. Они якобы обратились в полицию с заявлением о том, что госпожа Соболь «и другие участники митинга собираются организовать провокации».

В начале августа госпожа Соболь была признана виновной по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ и оштрафована на 300 тыс. рублей.

Митинг «Вернем себе право на выборы» проходил на проспекте Сахарова. По данным МВД, в нем приняли участие 20 тыс. человек, «Белый счетчик» сообщил о 49,9 тыс. участников. После митинга в центре города начались задержания. К 19:30 «ОВД-Инфо» сообщал о 146 задержанных, полиция Москвы — о 136.

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