«ОВД-Инфо»: в Москве на акции задержаны более 100 человек

По данным «ОВД-Инфо» на 18:45, в Москве на протестной акции задержаны 106 человек. По России — 196 человек. В том числе в Санкт-Петербурге — 78, в Ростове-на-Дону — 10, в Брянске — 2.

В столице прошел санкционированный митинг «Вернем себе право на выборы». После согласованной части организаторы призвали сторонников выйти на несогласованную акцию — «мирную прогулку». Протестующие переместились в район Китай-города, где начались задержания.

На согласованную акцию было заявлено число 100 тыс. участников. МВД сообщало о 20 тыс., «Белый счетчик» — о 49,9 тыс. участников. В поддержку столичного митинга сегодня также прошли акции в нескольких регионах.

Митинги за допуск всех незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму проводятся в Москве с июля. Самой крупной стала акция 20 июля, собравшая около 22 тыс. человек (по подсчетам организаторов). Еще два несанкционированных митинга прошли 27 июля и 3 августа.

О ходе сегодняшней акции — в онлайн-трансляции “Ъ”.