Северодвинск оставили без подробностей

В результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области погибли пять человек — сотрудники «Росатома», как говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте госкорпорации спустя два дня после трагедии. Известно, что еще трое сотрудников «Росатома» получили травмы и ожоги разной степени тяжести. В документе также сказано, что катастрофа произошла во время работ, связанных с техническим сопровождением изотопных источников питания.

Взрыв на морском ракетном полигоне неподалеку от города Северодвинск в Архангельской области произошел 8 августа. После этого появилась информация о пожаре на одном из кораблей.

Местные жители узнают информацию о катастрофе исключительно из эфира федеральных каналов, рассказал “Ъ FM” корреспондент информационного агентства «Беломорканал» Николай Кареньевич: «В течение нескольких часов у нас не было никакой открытой информации. 8 августа губернатор провел заседание КЧС, после этого начали выходить нейтральнее новости о том, что беспокоиться не о чем. Спустя сутки опять же из федеральных СМИ мы узнаем, что погибли не двое, а пятеро. Территория для выхода местных судов закрыта на месяц. Говорят, что замечен танкер “Серебрянка”, который собирает радиоактивные отходы».

Из сообщения на сайте «Росатома» следует, что взрыв произошел на генераторе, который вырабатывает электричество с помощью распада радиоактивного топлива. Это первое официальное подтверждение того, что катастрофа могла случиться на объекте — источнике радиации. Тем не менее в этой информации все еще остается много несоответствий, отмечает заместитель главного редактора «Ежедневного журнала», военный эксперт Александр Гольц: «В научных работах говориться, что изотоп можно использовать в жидкостном реактивном двигателе для разогревания его “тела” — химического элемента, который представляет собой реактивную струю, это может быть, например, водород. Но что имеется в виду в данном конкретном случае — большая загадка. У нас нет никаких фактов, чтобы прийти к каким-нибудь внятным выводам».

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Пострадавших после взрыва на военном полигоне доставили в Москву — они находятся в Федеральном медицинском биофизическом центре имени Бурназяна. Учреждение специализируется в том числе на лечении радиационных поражений. Оценить масштаб катастрофы можно будет только после того, как Минобороны предоставит данные, какие именно вещества попали в окружающую среду, отмечает инженер-физик, эксперт программы безопасности радиоактивных отходов Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский: «“Росатом” предоставляет самые общие сведения. Что за изотопный источник был на этой ракете, нам не сообщили, хотя в 30 км от точки взрыва были зафиксированы значительные превышения показателей. Это значит, что в самом месте взрыва действительно что-то взорвалось. В Северодвинске людям дали рекомендации закрыть окна, оставаться в помещении, пока радиоактивное облако не пройдет мимо. Все говорят, что превышение нормы наблюдалось около часа. Это были правильные рекомендации».

«Гринпис России» обратился в Роспотребнадзор и Росгидромет с просьбой установить причину повышения радиационного фона в районе села Ненокс Архангельской области. Некоторые американские эксперты предположили, что взрыв на военном полигоне мог произойти во время испытаний крылатой ракеты с ядерной установкой. Старший научный сотрудник Федерации американских ученых Анкита Панду сослался в своих выводах на анализ спутниковых фотографий полигона. Эксперты также изучили сигналы принятой в судоходстве автоматической идентификационной системы (AIS) и указали, что одним из находившихся у побережья в день взрыва судов был корабль «Серебрянка», предназначенный для сбора и хранения жидких радиоактивных отходов и ранее замеченный у берегов Новой Земли.

Анна Никитина