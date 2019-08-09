Неопознанный взрывающий объект

Катастрофа произошла на морском ракетном полигоне Минобороны РФ в Архангельской области. По сообщению военных, «при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв и возгорание изделия». Два специалиста погибли, еще несколько человек были доставлены в больницы. В расположенном примерно в 40 км от места ЧП Северодвинске было зафиксировано непродолжительное повышение радиационного фона. По требованию военного ведомства была закрыта для гражданского судоходства акватория Двинского залива.

Взрыв на морском ракетном полигоне (в/ч 09703) неподалеку от поселка Нёнокса раздался в девять часов утра, вскоре появилась информация о пожаре на одном из кораблей, а архангельские власти сообщили, что к месту событий направлена санитарная авиация. «На полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв и возгорание изделия,— сообщили в военном ведомстве.— Никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме. Погибли два человека, шестеро пострадали. Это представители министерства и предприятия разработчика. Все они госпитализированы». Никаких иных деталей трагедии в четверг вплоть до момента сдачи этого номера “Ъ” в печать Минобороны РФ больше не представило. Тем временем в местных СМИ появилась информация о том, что в общей сложности пострадало до 15 человек, некоторые из них находятся в очень тяжелом состоянии. Часть раненых с различными травмами и ожогами доставили в северодвинскую городскую больницу имени Волосевича, остальных — в Архангельскую областную клиническую больницу.

Некоторое время спустя появились сведения о резком повышении радиационного фона в Северодвинске.

В течение получаса он примерно в три раза превышал допустимую норму, однако опасности для здоровья горожан это не представляло, сообщил начальник отдела гражданской защиты администрации города Валентин Магомедов.

«В период с 11:50 до 12:20 обнаружено повышение радиационного фона до 2 микрозивертов в час. Дальше уровень резко начал снижаться… В настоящее время уровень радиации составляет 0,1 микрозиверта в час, угроза для населения отсутствует»,— сказал он. Отметим, что, по данным Роспотребнадзора, при рентгене пищеварительных органов пациент получает до 3,3 миллизиверта за процедуру.

Сразу после ЧП были созданы оперативные штабы в Архангельске и Северодвинске, общее руководство ими осуществляет губернатор области Игорь Орлов. Он в момент взрыва находился в рабочей командировке в Устьянском районе, но сразу же вернулся в областной центр. На заседании штаба были рассмотрены результаты экстренно проведенных экспертиз окружающей среды, которые свидетельствуют, что все параметры находятся в пределах нормы. «Мониторинг состояния окружающей среды продолжается»,— заверили во властных структурах.

Во второй половине четверга стало известно, что администрация морских портов западной Арктики в связи с происшествием на военном полигоне на месяц закрыла для свободного плавания район Двинского залива Белого моря. Соответствующее предупреждение было размещено на официальном интернет-ресурсе администрации портов, распоряжение передали находящимся в море судам. По данным самих гражданских моряков, запрет был наложен по требованию военных.

Как рассказал “Ъ” один из военных моряков, закрытие акватории может быть связано с разрушением в ходе ЧП ракеты, в результате чего топливо — несимметричный диметилгидразин (гептил) – соединилось с окислителем, и произошел взрыв.

При этом тонны этого крайне токсичного вещества могли оказаться в воде. Запрет на судоходство в таком случае объясняется в первую очередь необходимостью предотвратить отравление местных жителей, для которых рыбная ловля является традиционным промыслом. Кроме того, военным потребуется время, чтобы без помех обнаружить и собрать уцелевшие фрагменты разрушенной при взрыве техники для проведения экспертиз, необходимых при расследовании обстоятельств ЧП.

Собеседник “Ъ” отметил, что случаи падения ракет в море фиксировались и ранее, и каждый раз налагались ограничения на судоходство в районе аварии на достаточное продолжительное время. А через три-четыре недели гептил растворяется в воде до безопасной концентрации, и необходимость в ограничениях отпадает сама собой.

Анна Виноградова, Архангельск; Сергей Машкин