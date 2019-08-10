«Росатом» сообщил о гибели 5 своих сотрудников при взрыве на полигоне в Архангельской области

Пять сотрудников «Росатома» погибли, еще трое получили ранения в результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области, передает ТАСС со ссылкой на сообщение госкорпорации. Катастрофа произошла во время работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке.

«В результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли пять сотрудников госкорпорации "Росатом". Еще трое наших коллег получили травмы и ожоги различной степени тяжести»,— говорится в сообщении. Отмечается, что семьям погибших будет оказана помощь и поддержка.

Позже источники в Минобороны сообщили, что при взрыве также погибли сотрудники военного ведомства. «По стечению обстоятельств, в момент возгорания сотрудники "Росатома" осуществляли проверку изотопных источников питания, разработанных для жидкостной реактивной установки»,— сказал источник.

Напомним, взрыв на морском ракетном полигоне (в/ч 09703) неподалеку от поселка Нёнокса произошел 8 августа, вскоре появилась информация о пожаре на одном из кораблей, а архангельские власти сообщили, что к месту событий направлена санитарная авиация. Минобороны сообщило,что погибли два человека, шестеро пострадали. В местных СМИ появилась информация о том, что в общей сложности пострадало до 15 человек.

В расположенном примерно в 40 км от места ЧП Северодвинске было зафиксировано непродолжительное повышение радиационного фона. По требованию военного ведомства была закрыта для гражданского судоходства акватория Двинского залива.

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