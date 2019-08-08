Радиационный фон подскочил вверх

Район Белого моря, где, как предполагается, произошел взрыв на военном полигоне, закрыли для судоходства. Акваторию севернее села Ненокс по решению Минобороны придется обходить. Запрет введен с 9 августа по 10 сентября. В то же время под Северодвинском был зафиксирован выброс радиации из-за взрыва в воинской части. Фон повысился сразу после ЧП около полудня, сообщили местные власти. В СМИ появилась информация, что уровень радиации в районе превысил норму в три раза.

Это подтвердили и в региональном МЧС, рассказал “Ъ FM” руководитель проекта энергетической программы Greenpeace в России Рашид Алимов: «С 11.30 до 12.30 в Северодвинске были зафиксированы фоновые значения гамма-излучений до 2 микрозивертов в час — это достаточно заметное превышение.

Сам факт такого скачка радиационного фона — уже индикатор происшествия.

Сейчас важно понимать, какие радионуклиды находятся в воздухе, необходимо, чтобы власти сообщили, угрожает ли что-то жизни людей и какие принимаются меры. Мы также обратились в норвежский директорат по радиационной защите, ждем их информации. В справке, которую нам переслало МЧС по Архангельской области, рекомендуют замерить спектры, величины с плотностью потока бета- и альфа-излучений на поверхности и собрать пробы почвы и воздуха. Нужно выяснить, какой сейчас радионуклидный состав в воздухе, понять, что все-таки произошло и где. Мы не знаем, силу рассеивания, какой фон был в других местах, где произошел сам выброс. Возможно, в каких-то местах он мог быть и выше. Все это должно быть установлено, прежде чем о чем-то говорить».

Сейчас радиационный фон в норме, сообщают власти. Опасности для здоровья населения нет, заявили в Роспотребнадзоре. В результате взрыва в воинской части под Северодвинском два человека погибли, шесть пострадали, сообщают в Минобороны. При этом «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах региона пишут о 15 пострадавших. Информация о причинах ЧП также противоречивая. По данным Министерства обороны, взрыв произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки. При этом источники информагентств сообщают, что на одном из кораблей сдетонировали боеприпасы и начался пожар. Предполагается, что взрыв произошел на полигоне военной части под селом Ненокс, сообщил корреспондент информагентства «Беломорканал» Николай Кареньевич: «В самом Неноксе или в воинской части, которая расположена рядом, по предварительной информации, взрывов не было. ЧП произошло в акватории Белого моря напротив села, которое находится на берегу, там проходят испытания ракет».

На военном полигоне под Северодвинском проводят закрытые испытания новых изделий, рассказал “Ъ FM” военный эксперт «Изборского клуба» Владислав Шурыгин: «Этот ракетный полигон — очень знаменитая “девятка”, как ее называли на севере, с очень огромной историей, где постоянно проводились испытания всей нашей морской ракетной техники. Это закрытая территория, и оттуда вряд ли что-нибудь выскочит.

Сравнивать с ситуацией в Каменке смысла нет: там произошел взрыв склада с боеприпасами, здесь — аварийная ситуация, связанная с испытанием новой техники.

У нас в частях огромное количество проблем, в том числе и с противопожарной безопасностью. На эту тему идут постоянные ежегодные суды, которые возбуждаются аварийной прокуратурой. В данной ситуации связывать напрямую два случая и объяснять это халатностью категорически неправильно, потому что никакой информации пока нет».

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Некоторые военные эксперты предполагают, что на военном полигоне могли испытывать элементы жидкостных ракетных двигателей для комплекса «Сармат».

Александр Рассохин, Глеб Силко