Суд арестовал еще двух фигурантов дела о массовых беспорядках

Басманный суд арестовал еще двух фигурантов дела о массовых беспорядках на несанкционированной акции оппозиции 27 июля. Айдар Губайдулин, задержанный после обыска вечером 8 августа, останется под стражей до 9 октября, сообщает «Медиазона». Сергей Фомин, который добровольно сдался полиции после того, как его объявили в розыск, арестован до 8 октября.

Под арестом, таким образом, уже находится 11 человек (Евгений Коваленко, Егор Жуков, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Даниил Конон, Владислав Барабанов и Сергей Абаничев). Всего по делу о массовых беспорядках проходит 12 фигурантов.

27 июля и 3 августа в Москве прошли несогласованные митинги в поддержку недопущенных до выборов кандидатов в Мосгордуму. По данным «ОВД-Инфо», на каждом из них задержали свыше 1 тыс. участников. По результатам протестных акций административные аресты получило более 100 человек. СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

О реакции властей на протесты — в публикации “Ъ” «Единство формы и задержания».