ТАСС сообщил о задержании 13-го возможного фигуранта по делу о массовых беспорядках 27 июля

Правоохранительные органы задержали еще одного фигуранта по делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, сообщил ТАСС со ссылкой на источники. Ранее были арестованы 12 человек.

«По делу о массовых беспорядках задержан Васильев Дмитрий Валерьевич. Он доставлен на допрос в Следственный комитет, с ним проводятся следственные действия»,— сказал источник. Он добавил, что господин Васильев может стать 13-м обвиняемым.

Напомним, сегодня суд арестовал еще трех фигурантов дела о массовых беспорядках — Айдара Губайдулина, Сергея Фомина и Данилу Беглеца. Под арестом уже находятся: Евгений Коваленко, Егор Жуков, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Даниил Конон, Владислав Барабанов и Сергей Абаничев. Всего по делу о массовых беспорядках проходят 12 фигурантов.

27 июля и 3 августа в Москве прошли несанкционированные митинги в поддержку не допущенных до выборов кандидатов в Мосгордуму. По данным «ОВД-инфо», на каждом из них задержали свыше 1 тыс. участников. По результатам протестных акций административные аресты получили более 100 человек. СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

О реакции властей на протесты — в публикации “Ъ” «Единство формы и задержания».