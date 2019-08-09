ФСИН: соревнования по вождению автозаков не связаны с митингами

Завтра в Москве пройдет конкурс профессионального мастерства среди водителей уголовно-исполнительной системы. Как рассказали “Ъ” во ФСИН России, соревнования проводятся в четыре этапа: проверка знаний правил дорожного движения, фигурное вождение («змейка», разворот, заезд в гараж), техническая эстафета и стрельба из пневматического оружия.

В рамках технической эстафеты, говорят представители пенитенциарной системы, проходит моделирование нештатной ситуации, чаще всего поломки (например, отказал аккумулятор). Целью соревнований обозначена проверка профессионального мастерства водителей и выявление среди них лучших. По регламенту к соревнованиям допущены участники с соответствующими водительскими категориями, а также не имеющие нарушений правил дорожного движения и дисциплинарных взысканий. Турнир пройдет на базе управления конвоирования УФСИН по Москве в Капотне. Соревнования пройдут не только на автозаках-автобусах, но и на легковых автомобилях.

Как выяснил “Ъ”, это уже третьи по счету соревнования. Дело в том, что 11 августа отмечается День транспортной службы уголовно-исполнительной системы. Соревнования по вождению автозаков не связаны с предстоящим 10 августа митингом оппозиции, заверили “Ъ” в пресс-службе ФСИН РФ. «Не ожидали такого резонанса от мероприятия, которое ранее не привлекало столько внимания со стороны журналистов»,— заявили в ведомстве, отметив, что на данный момент готовится официальный комментарий.

Напомним, на 10 августа в парке Горького анонсирован гастрономический и музыкальный фестиваль Meat & Beat. 3 августа, когда в Москве проходила несанкционированная протестная прогулка по бульварам в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, в парке Горького прошел фестиваль «Шашлык Live», за несколько дней до протеста организованный мэрией.

О том, как оппозиция готовится к акции, читайте в публикации “Ъ” «Протесту выключают музыку».

Николай Борисов