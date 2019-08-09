МВД вновь предупредило об ответственности за участие в несанкционированных акциях

Полиция Москвы в очередной раз выступила с заявлением о недопустимости несанкционированных акций. Завтра, 10 августа, на проспекте Сахарова пройдет разрешенный московскими властями митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Организаторы также заявили о том, что настаивают на возможности «прогулки» граждан по Москве.

«Мы настаиваем, что у москвичей есть право свободно гулять по своему городу, а не только на отдельно взятом огороженном проспекте под присмотром избивающей их полиции. И власть обязана обеспечить их право гулять по городу, в том числе 10 августа»,— говорится в заявлении организаторов митинга в Facebook. Точный маршрут или время прогулки не указывается.

«Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться»,— предупредили в ведомстве. В сообщении московского управления МВД жителям города напоминают об ответственности перед законом за призывы и участие в несанкционированных мероприятиях.

Накануне, 8 августа, в Совете федерации предложили ужесточить законодательство о митингах, «конкретизировав требования к местам проведения политических акций». Если закон будет принят, то в каждом городе будет установлено конкретное место для митингов, за пределами которого протестовать будет запрещено.

27 июля и 3 августа прошли несанкционированные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму, которые должны состояться 8 сентября. По разным оценкам, акция 27 июля собрала от 3,5 тыс. до 6 тыс. человек, 3 августа — 1,5 тыс. человек. По данным «ОВД-Инфо», в ходе акции 27 июля были задержаны 1373 протестующих, а 3 августа — 1001 человек.

О том, как москвичей информируют об ответственности за посещение несогласованных акций, читайте в материале “Ъ FM”.

О проекте ужесточения закона о массовых митингах в России читайте в материале “Ъ” «В места не столь возбужденные».