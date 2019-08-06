СКР возбудил уголовное дело по двум статьям из-за годовалого мальчика на акции 27 июля

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности) и статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) из-за того, что родители пришли на несанкционированную акцию протеста 27 июля с годовалым ребенком, сообщила «Медиазоне» мать ребенка Ольга Проказова.

Адвокат родителей не смог сказать, в каком статусе проходят по делу супруги. Он допустил, что это станет известно во время допроса в СКР.

Прокуратура ранее направила заявление в суд о лишении супругов родительских прав. Отмечалось, что на акции родители передали малолетнего ребенка неназванному «третьему лицу» и это подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда. По данным Telegram-канала Baza, «третье лицо» — это Сергей Фомин, волонтер штаба экс-кандидата Любови Соболь. Он объявлен в розыск после акции 27 июля.

По словам отца ребенка, человек, которому он передал ребенка на короткое время на митинге, является двоюродным братом его жены.

27 июля в Москве прошла несанкционированная акция за допуск на выборы в Мосгордуму незарегистрированных кандидатов. По данным МВД, акция собрала более 3,5 тыс. человек. «ОВД-Инфо» сообщило о 1373 задержанных.

3 августа прошла новая несанкционированная акция. По оценкам МВД, на митинг в столице вышли 1,5 тыс. человек. По данным «ОВД-Инфо», на ней задержали 1001 человека. Пятеро были госпитализированы.

Подробнее о ситуации — в публикации “Ъ” «“Отец мальчика не обладает правом голоса“».

О том, как проходила акция 27 июля, читайте в материале “Ъ” «Москвичи и гости полиции».