Екатеринбургский сквер возвращают на место

УГМК и РМК возвращают Екатеринбургу арендованный для строительства храма Святой Екатерины участок в сквере у драмтеатра. Городские власти уже приступили к его переводу из земель религиозного назначения в земли общего пользования. Противники строительства собора теперь опасаются, что инициаторы могут вновь вернуться к варианту его размещения на площади Труда, где он находился до разрушения в 1930 году.

О решении вернуть участок в сквере сообщили руководители УГМК и РМК в письме мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому. Застройщик ООО «Храм Святой Екатерины» (подконтрольно УГМК и РМК) уже расторгло договор аренды. В пресс-службе мэрии пояснили, что меценаты пошли на такой шаг, чтобы «окончательно снять вопрос о том, будет ли сохранена зеленая зона, ставшая весной причиной разногласий». Господин Высокинский уверен, что решение поставит точку в спорах и юридически закрепит за участком статус объекта муниципальной собственности. «После передачи территории прекратятся спекуляции на эту тему, в том числе политические. Горожане могут быть уверены, что мы и сохраним сквер, и построим собор»,— заявил мэр. Напомним, 16 июня от строительства в сквере также отказалась Екатеринбургская епархия.

Как развивалась ситуация вокруг храма Святой Екатерины Читать далее

Городские власти уже приступили к смене статуса земельного участка, который сейчас предназначен для религиозного использования: мэрия намерена внести соответствующие изменения в правила землепользования и застройки. «Решение комиссии — это только начало. Далее слово должен сказать глава города, после чего вопрос вынесут на общественное обсуждение. Результаты будут рекомендованы к принятию на комиссии по городскому хозяйству. Итоговое решение останется за городской думой»,— пояснил председатель комиссии гордумы по местному самоуправлению Алексей Вихарев.

Храм Святой Екатерины планируется построить к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году. Основными инвесторами проекта являются УГМК и РМК. С 13 по 16 мая в сквере прошли акции протеста против строительства в сквере. После вмешательства президента РФ Владимира Путина городские власти решили провести опрос о выборе места для храма. Альтернативными площадками выбраны участки на улице Фурманова и улице Горького (территория бывшего приборостроительного завода). Опрос планируют провести в середине сентября.

Какие уголовные дела были возбуждены после протестов в сквере в Екатеринбурге Читать далее

Некоторые городские активисты опасаются, что вместо согласованных мест для строительства застройщики вновь предложат построить храм на площади Труда, где он находился до разрушения в 1930 году. «Мои источники из структур УГМК и РМК сообщили о том, что инициаторы строительства планируют отвергнуть все ранее достигнутые соглашения и выйти осенью с идеей построить храм на площади Труда»,— заявил “Ъ” политолог Федор Крашенинников. По его словам, эта тема серьезно обсуждается в компаниях на фоне подавления протестов в Москве. Господин Крашенинников считает, что расследование уголовных дел по факту массовых акций протеста в сквере может быть использовано в качестве рычага давления на общественность: «Если бы власть хотела закончить эту историю, то аккуратно закрыла бы дела и больше не беспокоила людей». Господин Крашенинников считает, что возвращение к проекту строительства на площади Труда вызовет очередную серию протестов, поэтому необходимо дождаться результатов опроса, который намерены провести городские власти. «Если хотят храм в центре и недалеко от того места, где он был, то приборостроительный завод (улица Горького) — идеальный вариант. Протестов не вызовет. Сейчас там стоит непрезентабельное здание, которое принадлежит УГМК и скоро выйдет из общественного оборота»,— добавил господин Крашенинников.

Анастасия Реутова, Екатеринбург