Общественное мнение остается под опросом

Рабочая группа избирательной комиссии Екатеринбурга рекомендовала отказать инициативной группе в регистрации референдума о месте строительства храма Св. Екатерины. Итоговое решение будет принято во вторник, но противники строительства храма в сквере у Театра драмы уже готовы обжаловать отказ в суде. Эксперты отмечают, что инициаторы настаивали на городском референдуме из-за обязательного характера принятых на нем решений, в то время как правовой статус опроса горожан, запланированного на сентябрь этого года, пока ясен не до конца.

Решение об отказе в проведении референдума было принято на заседании рабочей группы городского избиркома в пятницу, 21 июня. Причиной отказа стало несоответствие поданных документов закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». Итоговое решение члены комиссии рассмотрят на очередном заседании избиркома 25 июня.

Заявку на референдум подала инициативная группа из 12 человек от «Комитета в защиту сквера», который был создан после протестов вокруг строительства храма Св. Екатерины в сквере у Театра драмы.

На референдум предложено вынести единственный вопрос о статусе сквера, где ранее планировалось построить храм, с двумя вариантами ответов: «За сквер» и «За храм».

Храм Св. Екатерины планировали построить к 300-летнему юбилею Екатеринбурга в 2023 году, инвесторами проекта выступают УГМК и РМК. С 13 по 16 мая в сквере у драмтеатра прошли акции протеста против строительства, приведшие к столкновениям и потребовавшие вмешательства полиции. Позже президент РФ Владимир Путин посоветовал провести опрос о выборе места для строительства. За десять дней горожане отправили в мэрию более 11 тыс. предложений с альтернативными площадками. Шорт-лист из шести мест, рассматриваемых под строительство, был объявлен 31 мая. 16 июня Екатеринбургская епархия отказалась от строительства собора в сквере, объяснив отказ нежеланием «давать диаволу возможность разбудить древнего демона гражданской междоусобицы». Общегородской опрос о месте строительства городские власти планируют провести в середине сентября. Как отметил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, строительство начнется не раньше конца 2020 года.

«Мы были готовы к такому развитию событий и на 90% понимали, что нам откажут, поэтому сейчас готовим еще две заявки. Пока скверу не вернут изначальный юридический статус, мы будем настаивать на референдуме, чтобы тема не уходила из повестки»,— заявил один из членов инициативной группы юрист Иван Волков, добавив, что комитет намерен обжаловать решение избиркома в суде.

Эксперты считают, что активисты требуют референдума из-за обязательности принятых на нем решений. «Результаты референдума носят силу закона, а сама процедура опроса довольно размыта»,— пояснил “Ъ” уральский политолог Сергей Мошкин. Он напомнил, что в феврале другая инициативная группа подавала заявку на проведение референдума против строительства храма Св. Екатерины. Избирком зарегистрировал группу, и вопрос о проведении референдума впервые рассматривался на заседании городской думы, но депутаты тогда признали вопросы, вынесенные на голосование, не соответствующими законодательству.

Анастасия Реутова, Екатеринбург