Св. Екатерина покинула сквер

Екатеринбургская епархия заявила, что отказывается от планов строительства храма Святой Екатерины в сквере около драмтеатра, где в мае прошли массовые протесты. В своем послании митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл заявил, что православные не хотят «давать диаволу» возможность «разбудить древнего демона гражданской междоусобицы». По мнению мэра Александра Высокинского, решение епархии — «мудрый и мужественный поступок верующих», но от опроса городские власти отказываться не собираются. Предварительно он пройдет в середине сентября. Сейчас в рейтинге о месте строительства храма лидирует участок на перекрестке улиц Фурманова и Белинского.

В воскресенье утром в храмах Екатеринбургской митрополии было оглашено послание митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, в котором он заявил, что епархия отказывается от планов строительства храма Святой Екатерины в сквере около драмтеатра. По его словам, храм будет построен в «достойном ее святости месте». Он добавил, что православные не хотят «давать диаволу» возможность «разбудить древнего демона гражданской междоусобицы». В то же время митрополит заявил, что протестующие против строительства «вытесняют Бога из своей жизни», а не храм, показывают ненависть к нему, «истинное отношение к церкви».

«Есть подлинный собор детей святой Екатерины, которые неравнодушны к той мерзости, которая проявилась в нашем городе, и дерзновенной молитвой, терпением и упованием преодолевают диавольские искушения. И мы с радостью осознали, что мы едины, мы вместе, мы с Богом»,— отметил митрополит Кирилл.

Напомним, из-за планов построить храм в сквере у екатеринбургского Театра драмы в середине мая прошли массовые несанкционированные митинги, собиравшие тысячи горожан. В столкновения между противниками и сторонниками строительства вмешалась полиция, за четыре дня были задержаны около ста человек. Конфликт погасил президент Владимир Путин, посоветовавший местным властям провести опрос по строительству храма.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в воскресенье назвал послание митрополита «мудрым и мужественным поступком верующих». По его словам, «верующие отстаивали свои права законно, спокойно и взвешенно, надеясь на справедливость властей». «В этой ситуации власти никого не подвели: мы провели переговоры с представителями всех сторон. Не исключили площадку на Октябрьской площади (сквер у драмтеатра.— “Ъ”) из социологического опроса»,— заметил он. Мэр уточнил, что подготовка к проведению опроса будет продолжена. Ранее глава горизбиркома Илья Захаров оценил проведение опроса в 13 млн руб.

Председатель городской думы Игорь Володин, возглавляющий рабочую группу по организации опроса о месте строительства храма Святой Екатерины, заявил, что сквер будет исключен из списка для голосования. По его словам, предварительные даты опроса — 14–15 сентября. «В это время можно опросить наибольшее количество людей (все уже вернутся из отпусков, с дач). Нам необходимо собрать явку и не сорвать опрос»,— пояснил господин Володин. Следующее заседание рабочей группы намечено на 20 июня. Напомним, мэрия в конце мая собрала более 11 тыс. обращений горожан с предложениями о месте строительства храма, из которых был сформирован рейтинговый список из 61 площадки. Экспертный совет архитекторов отобрал из него шесть площадок: участок на перекрестке улиц Фурманова и Белинского (лидирует в опросах), акватория Макаровского моста, бывший приборостроительный завод, участок на месте снесенной телебашни, территории рядом с Центральным стадионом и сквер у драмтеатра. Сквер по числу упоминаний в качестве оптимального места строительства занимает третье место. По итогу опроса горожан в сентябре должно быть принято окончательное решение.

На заседании высшего церковного совета 14 июня патриарх Кирилл назвал причинами противостояния в Екатеринбурге низкое качество информационного освещения проекта и сложности в церковной работе с подростками и молодежью: «Если мы начинаем такое доброе дело, как строительство храма, мы должны убедительно представить свой проект людям, ради которых этот храм и строим». Предстоятель РПЦ считает, что в конфликте очевидно «присутствовало политическое измерение», а молодежь Екатеринбурга приняла участие в «хорошо организованной акции». «Идея построить храм в этом месте была совершенно логична,— заявил патриарх.— Справа и слева от храма предполагалось разбить парк, а также сделать красивую набережную, по которой могли бы гулять люди. То есть предполагалось превратить это место в самое замечательное место города — и что в результате? А в результате мы получили то, что получили».

Храм Святой Екатерины планируется построить к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году. Инвесторами выступают УГМК и РМК. После протестных акций компании выступили с совместным заявлением, в котором сообщили, что ждут решения екатеринбуржцев, городских властей и епархии с выбором такого места для строительства храма, «которое устроит и успокоит всех». «После того как будет принято окончательное решение, металлургические холдинги рассмотрят обращение епархии о финансировании строительства»,— говорится в обращении.

Мария Арабей, Екатеринбург; Иван Тяжлов