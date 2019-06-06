Сквер у драмтеатра попал в рейтинг

Мэрия Екатеринбурга опубликовала рейтинговый список альтернативных площадок для строительства храма Святой Екатерины. Территория сквера у театра драмы, где в мае проходили акции протеста против строительства, заняла третье место. Депутат гордумы Алексей Вихарев планирует выступить на заседании группы с инициативой об исключении ее из шорт-листа. Екатеринбургская епархия РПЦ, напротив, настаивает на том, чтобы сквер остался среди площадок, которые предложат для голосования. Эксперты говорят о неудачной попытке сформировать позитивное отношение к строительству собора; некоторые из них предполагают, что заказать такую кампанию могли спонсоры строительства. В УГМК “Ъ” заявили, что компания придерживается сдержанной позиции, а в Фонде святой Екатерины сообщили, что ждут результатов опроса.
Рейтинговый список из 61 площадки, предложенной горожанами для строительства кафедрального собора Святой Екатерины, опубликован на сайте администрации Екатеринбурга.
Напомним, ранее в сквере уже пытались приступить к строительству храма Святой Екатерины, из-за чего в мае начались акции протеста жителей города, продолжавшиеся четыре дня и вылившиеся в столкновения противников строительства со сторонниками и полицией, а также в задержания и аресты. Конфликт удалось погасить только после того, как президент Владимир Путин рекомендовал местным властям провести опрос мнения горожан. Храм планируется построить к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году, основными спонсорами являются РМК и УГМК. За 10 дней в мэрию поступило более 11 тыс. предложений о размещении собора.
Как пояснили в пресс-службе мэрии, в соответствии с выработанными ранее критериями эксперты составят шорт-лист для опроса и представят его рабочей группе, готовящей опрос.
Член рабочей группы, председатель комиссии гордумы по местному самоуправлению Алексей Вихарев намерен выступить с предложением исключить сквер у драмтеатра из списка площадок, «чтобы снизить накал эмоций и вернуть в город спокойствие». По его мнению, сложившаяся ситуация негативно отражается на городском хозяйстве: «Город больше не может рассчитывать на вложения инвесторов в реконструкцию набережной. Непросто будет найти другие источники финансирования»,— считает господин Вихарев. Напомним, проект строительства храма Святой Екатерины предусматривает реконструкцию набережной акватории городского пруда до Макаровского моста. Стоимость реконструкции составляет около 1 млрд руб.
Екатеринбургская епархия настаивает на том, чтобы сквер был включен в список. «Целью сбора предложений было определить возможные площадки исходя из мнения горожан. Люди сами предложили это место. Они считают его правильным. Надо дать возможность людям выразить свое мнение»,— заявили в пресс-службе епархии.
Так, депутат городской думы от «Яблока» Константин Киселев заметил появление в почтовых ящиках горожан листовок «за строительство в сквере». «В городском медиапространстве работает федеральная сетка ботов,— предположил эксперт по интернет-технологиям Платон Маматов.— Это заметно, так как люди не владеют местной информацией и делают ошибки, которые ни один житель города не допустил бы». По его словам, боты «продвигают позитив», оставляют порочащие комментарии в адрес екатеринбуржцев, выступающих за сквер, а также называют организаторами протестов Алексея Навального и Михаила Ходорковского.
«Во-первых, это попытка протащить проект храма в сквере, причем работа идет не на жителей, а на федеральную власть и администрацию президента,— комментирует господин Маматов.— Во-вторых, в связи с последними событиями имидж спонсоров строительства храма упал. Поэтому компании могли купить пиар-сопровождение у какой-нибудь столичной фирмы». По мнению эксперта, попытка сформировать общественное мнение провалилась: «Несмотря на количество, комментарии не в состоянии переубедить людей и, наоборот, внушают им уверенность в своей позиции».
В пресс-службе УГМК “Ъ” пояснили, что компания не занимается «созданием ботов в пользу строительства храма». «УГМК заняла сдержанную позицию в этом вопросе»,— сообщили в пресс-службе и предположили, что созданием позитивной повестки занимается «православная общественность». В Фонде святой Екатерины отказались от комментариев, добавив, что организация намеренно «отошла в сторону» и ждет результатов опроса.
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