Сквер у драмтеатра попал в рейтинг

Мэрия Екатеринбурга опубликовала рейтинговый список альтернативных площадок для строительства храма Святой Екатерины. Территория сквера у театра драмы, где в мае проходили акции протеста против строительства, заняла третье место. Депутат гордумы Алексей Вихарев планирует выступить на заседании группы с инициативой об исключении ее из шорт-листа. Екатеринбургская епархия РПЦ, напротив, настаивает на том, чтобы сквер остался среди площадок, которые предложат для голосования. Эксперты говорят о неудачной попытке сформировать позитивное отношение к строительству собора; некоторые из них предполагают, что заказать такую кампанию могли спонсоры строительства. В УГМК “Ъ” заявили, что компания придерживается сдержанной позиции, а в Фонде святой Екатерины сообщили, что ждут результатов опроса.

Рейтинговый список из 61 площадки, предложенной горожанами для строительства кафедрального собора Святой Екатерины, опубликован на сайте администрации Екатеринбурга.

Тройку лидеров возглавил земельный участок на перекрестке улиц Белинского и Фурманова.

Второе место заняла территория под недостроенной гостиницей «Дели».

Третье — сквер у драмтеатра.

Напомним, ранее в сквере уже пытались приступить к строительству храма Святой Екатерины, из-за чего в мае начались акции протеста жителей города, продолжавшиеся четыре дня и вылившиеся в столкновения противников строительства со сторонниками и полицией, а также в задержания и аресты. Конфликт удалось погасить только после того, как президент Владимир Путин рекомендовал местным властям провести опрос мнения горожан. Храм планируется построить к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году, основными спонсорами являются РМК и УГМК. За 10 дней в мэрию поступило более 11 тыс. предложений о размещении собора.

Площадки из составленного на их основе рейтингового списка будут рассмотрены градостроителями на заседании экспертного совета, которое состоится в пятницу, 7 июня.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, в соответствии с выработанными ранее критериями эксперты составят шорт-лист для опроса и представят его рабочей группе, готовящей опрос.

Член рабочей группы, председатель комиссии гордумы по местному самоуправлению Алексей Вихарев намерен выступить с предложением исключить сквер у драмтеатра из списка площадок, «чтобы снизить накал эмоций и вернуть в город спокойствие». По его мнению, сложившаяся ситуация негативно отражается на городском хозяйстве: «Город больше не может рассчитывать на вложения инвесторов в реконструкцию набережной. Непросто будет найти другие источники финансирования»,— считает господин Вихарев. Напомним, проект строительства храма Святой Екатерины предусматривает реконструкцию набережной акватории городского пруда до Макаровского моста. Стоимость реконструкции составляет около 1 млрд руб.

Екатеринбургская епархия настаивает на том, чтобы сквер был включен в список. «Целью сбора предложений было определить возможные площадки исходя из мнения горожан. Люди сами предложили это место. Они считают его правильным. Надо дать возможность людям выразить свое мнение»,— заявили в пресс-службе епархии.

Эксперты и политики отмечают попытки «информационного воздействия» на общественность.

Так, депутат городской думы от «Яблока» Константин Киселев заметил появление в почтовых ящиках горожан листовок «за строительство в сквере». «В городском медиапространстве работает федеральная сетка ботов,— предположил эксперт по интернет-технологиям Платон Маматов.— Это заметно, так как люди не владеют местной информацией и делают ошибки, которые ни один житель города не допустил бы». По его словам, боты «продвигают позитив», оставляют порочащие комментарии в адрес екатеринбуржцев, выступающих за сквер, а также называют организаторами протестов Алексея Навального и Михаила Ходорковского.

«Во-первых, это попытка протащить проект храма в сквере, причем работа идет не на жителей, а на федеральную власть и администрацию президента,— комментирует господин Маматов.— Во-вторых, в связи с последними событиями имидж спонсоров строительства храма упал. Поэтому компании могли купить пиар-сопровождение у какой-нибудь столичной фирмы». По мнению эксперта, попытка сформировать общественное мнение провалилась: «Несмотря на количество, комментарии не в состоянии переубедить людей и, наоборот, внушают им уверенность в своей позиции».

В пресс-службе УГМК “Ъ” пояснили, что компания не занимается «созданием ботов в пользу строительства храма». «УГМК заняла сдержанную позицию в этом вопросе»,— сообщили в пресс-службе и предположили, что созданием позитивной повестки занимается «православная общественность». В Фонде святой Екатерины отказались от комментариев, добавив, что организация намеренно «отошла в сторону» и ждет результатов опроса.

Анастасия Реутова, Екатеринбург