Как развивалась ситуация вокруг храма Святой Екатерины

Храм Во Имя Великомученицы Святой Екатерины был построен в 1764 году. В течение XVIII–XIX веков его неоднократно перестраивали. В 1930 году здание разрушили большевики. Идея его восстановления, предложенная экс-губернатором Александром Мишариным (руководил регионом в 2009–2012 годах), обсуждается с 2010 года. Господин Мишарин предложил восстановить храм на историческом месте — на площади Труда, где сейчас находятся сквер и фонтан «Каменный цветок». Однако от этой идеи отказались после массового митинга протеста в апреле 2010 года, на который вышли около 4–5 тыс. человек.

Дискуссия о строительстве возобновилась в марте 2016 года, когда УГМК и РМК выступили с инициативой возвести храм за свой счет в акватории городского пруда на насыпном острове возле спорткомплекса «Динамо». В сентябре 2016 года идею одобрили на закрытом заседании архитектурно-градостроительного совета при губернаторе Евгении Куйвашеве. Однако решение вновь вызвало протестные акции. Противники строительства создали Комитет городского пруда, который занимался сбором подписей в защиту пруда, организацией фотовыставок и лекций. Активисты провели несколько акций «Обними пруд», в которых приняли участие от 300 до 1,5 тыс. человек. В октябре 2017 года господин Куйвашев официально объявил о переносе места строительства на набережную возле театра драмы.

В феврале 2019 года дума Екатеринбурга изменила правила землепользования и застройки и присвоила участку в сквере у драмтеатра статус земель религиозного назначения. 11 апреля ООО «Храм Святой Екатерины» выиграло аукцион и получило землю для строительства храма: застройщик получил участок на 54 месяца за 3,5 млн руб.

После того как будущую стройплощадку огородили забором, в городе с 13 по 16 мая начались массовые протестные акции, потребовавшие вмешательства полиции. За четыре дня полиция задержала около 100 человек, 30 из них арестовали, еще несколько человек получили штрафы от 10 тыс. до 15 тыс. руб. Региональные власти вмешались в ситуацию после предложения президента РФ Владимира Путина провести опрос о выборе места для возведения храма. Мэрия организовала сбор заявок и за десять дней в администрацию поступило более 11 тыс. предложений горожан с альтернативными площадками. Из шести отобранных архитекторами мест сформированная рабочая группа по подготовке общегородского опроса выбрала две площадки: на улице Фурманова и улице Горького (территория бывшего приборостроительного завода). Опрос о месте строительства городские власти планируют провести в середине сентября. Горизбирком оценил проведение процедуры в 13 млн руб. Как отметил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, строительство начнется не раньше конца 2020 года.