На споры остался месяц

Глава ЦИКа Элла Памфилова раскритиковала своего коллегу из московской избирательной комиссии Валентина Горбунова, но независимых депутатов на выборы в Мосгордуму все равно не допустила. 7 августа Центризбирком отклонил жалобы на отказ в регистрации Любови Соболь, Дмитрия Гудкова, Елены Русаковой и Александра Руденко. Всем им не хватило подписей. При этом Элла Памфилова признала саму процедуру устаревшей и допустила вынесение вотума недоверия главе Мосгоризбиркома Валентину Горбунову. Что означают заявления Эллы Памфиловой на фоне решения Центризбиркома? Разбирался Григорий Колганов.

После решения рабочей группы, принятого 6 августа, заседание Центризбиркома казалось простой формальностью. Тем не менее, продолжалось оно больше четырех часов и часто прерывалось диалогами на повышенных тонах даже при выключенных микрофонах.

Итог все равно оказался предсказуем: всем подавшим жалобы претендентам в регистрации отказано. Но дальше началось самое интересное: глава ЦИКа Элла Памфилова прямо на заседании назвала процедуру сбора подписей анахронизмом, от которого страдают избиратели, кандидаты и члены избиркомов, потому комиссия готовит изменения в законодательство.

В Госдуме с такой позицией не согласились. Разве подписи — истинная причина происходящего вокруг московских выборов, удивляется первый зампред комитета по законодательству Юрий Синельщиков: «Конечно, дело не в подписях, у нас никогда так остро не стоял этот вопрос.

Понятно, что власть решила отказать им в регистрации, чтобы в дальнейшем не возникло проблем.

Я бы не стал рушить систему подписей, нужен какой-то фильтр. Люди не могу просто прийти, зарегистрироваться и участвовать в выборах».

Но претензии ЦИКа к процедуре сбора подписей — еще не самое интересное. Ближе к вечеру Элла Памфилова встретилась с кандидатами в депутаты Мосгордумы от КПРФ. Они потребовали — ни много ни мало — отставки главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова. И глава Центральной комиссии идею поддержала, заявив, что еще полтора года назад обращалась с этим вопросом к столичному мэру, и что 26 лет, которые Горбунов находится на своем посту, более чем достаточно. То есть получается, с одной стороны, ЦИК поддержал Мосгоризбирком в том, чтобы не регистрировать независимых кандидатов, а с другой — раскритиковал и основание для отказа, и людей, отвечающих за это. Похоже на косвенное признание, что решение не допускать на выборы некоторых оппозиционеров все-таки политическое, размышляет политолог Аббас Галлямов: «С самого начала было понятно, что ЦИК не зарегистрирует никого из этих кандидатов. Они и так имели большие шансы на победу, а после всех этих скандалов зарегистрировать их значит гарантированно проиграть. Элла Памфилова мечется: с одной стороны, сбор подписей — это анахронизм, с другой — опираясь на эту систему, ЦИК не регистрирует кандидатов и лишает избирателя его политических прав».

Другой взгляд у президента коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгения Минченко, который входит в экспертный совет Центризбиркома — политолог считает, что ЦИК приложил максимум усилий, чтобы зарегистрировать независимых кандидатов, но закон суров: «Подписи, скорее всего, действительно плохие. Но вопрос: насколько они хорошие у тех кандидатов, которые были зарегистрированы? Нельзя называть ЦИК просто технической инстанцией, которая принимает политические решения. Памфилова не может сделать ничего, что находится за пределами ее полномочий, которые прописаны в российском законодательстве. Я думаю, все, что можно было, ЦИК сделал».

Корреспондент “Ъ FM” — об отказе в регистрации кандидатам в депутаты Мосгордумы Читать далее

Теперь один из главных вопросов: усидит ли в своем кресле глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов? Сам он заявил «РИА Новости», что за собой никакой вины не чувствует, а претензии в свой адрес назвал беспочвенными и голословными. Но практика прежних лет показывает, что когда ЦИК ставит под вопрос доверие к руководителю региональной избирательной комиссии, тот скоро уходит в отставку. Так будет и на этот раз, полагает директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов: «Элла Памфилова прекрасно понимает, что в том безобразии, которое творится в Мосизбиркоме, виноват Горбунов. Во многом митинги на Болотной тоже были вызваны проблемами на московских выборах, и глава ЦИКа не может не возмущаться этим. Горбунов не переживет этот цикл, Памфилова сделает для этого все».

Впереди у независимых кандидатов походы по судам и, как минимум, один согласованный митинг. До выборов в Мосгордуму остался ровно месяц.

Протесты из-за недопуска независимых кандидатов продолжаются в Москве с середины июля. За это время состоялось несколько несогласованных акций, на которых, по официальным данным, было задержано более 2 тыс. человек. Против некоторых из них возбуждены уголовные дела по статьям о массовых беспорядках, насилии в отношении представителей власти и препятствовании работе избиркомов.