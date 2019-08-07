«Очень часто Любови Соболь выключали микрофон»

Центризбирком окончательно отказал в регистрации на выборах в Мосгордуму нескольким кандидатам. Комиссия рассмотрела жалобы политиков, которых ранее отказался регистрировать Мосгоризбирком. ЦИК уже отказал Дмитрию Гудкову, Любови Соболь и Александру Руденко. Подробности заседания у корреспондента “Ъ FM” Владимира Расулова.

— Три кандидата — Дмитрий Гудков, Любовь Соболь и Александр Руденко — официально не допущены на выборы 8 сентября. Ожидалось, что придет много людей к зданию ЦИКа, но они приходили только с утра. Это были в основном представители КПРФ, которые, по их собственному заверению, должны также прийти в Центризбирком для встречи непосредственно с главой ЦИКа Эллой Памфиловой и обсудить с ней вопрос регистрации их кандидатов. 45 человек, как заявили в КПРФ, должны будут как раз этот вопрос решать. Часть из них уже проходила в здание ЦИКа. С утра они устроили небольшую акцию: несколько красных флагов и два плаката появились возле здания ЦИК, и Валерий Рашкин, представитель КПРФ в Государственной думе, раскритиковал в частности работу главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, и заявил, что коммунисты будут требовать от Эллы Памфиловой, чтобы ЦИК инициировал процесс отставки главы Московской избирательной комиссии.

Дмитрий Гудков никак не комментирует решение ЦИК, поскольку на заседании не присутствовал: он находится под арестом за участием в несанкционированной акции 27 июля. Его представлял Виталий Венедиктов, который заявлял о том, что была проведена дополнительная экспертиза забракованных подписей, и он назвал ее профанацией. Экспертиза была приведена на трех листах, причем на одном из них были указаны регалии ее авторов. Дальше были рассмотрены только пять примеров якобы подделанных подписей, несоответствующих действительности. Поэтому представитель Гудкова назвал это профанацией и просил также, чтобы ЦИК рассмотрел заявления избирателей, больше 200, которые подтверждали, что они действительно подписывались за Гудкова. Представитель Мосгоризбиркома в ЦИКе Дмитрий Реут заявил, что этого делать не надо, поскольку такая процедура не предполагается законом, цитирую: «Мы руководствуемся строго законом, нам не стыдно за наши решения». Как представитель Гудкова на это отреагировал, пока понять сложно, потому что не было видно, чтобы он покидал здание ЦИКа.

Успела выйти и Любовь Соболь. Ее жалобу рассматривали довольно долго, и накал страстей, что называется, был на заседании довольно сильным. Изначально ЦИК, объясняя это тем, что есть регламент, выключил микрофон в середине выступления представителя Любови Соболь, на что она попросила также дать ей слово. Ей его предоставили, и дальше она заявила, что не ознакомилась с экспертизой, которая подтверждала, что подписи ее якобы недействительны, а Элла Памфилова ответила, что если она не получила эти документы, то можно быстро и предметно пройтись по ним прямо на заседании, и у Соболь, по словам Памфиловой, есть право идти в суд.

Но очень часто Соболь выключали микрофон, она на это не реагировала и продолжала общаться с ЦИКом, ее было слышно довольно хорошо и в самом зале.

После того, как ЦИК все-таки отказал ей в регистрации, Соболь вышла (она была на заседании в черном одеянии) и с некоторой иронией сказала, что так совпало, что она оделась именно в такой цвет, поскольку, по ее словам, заседание показало похороны избирательной системы в России, и при этом у нее нет возможности обжаловать решение ЦИК в суде.