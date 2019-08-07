Вот тебе, бабушка, и Дональд Трамп.

После очередного заявления Дональда Трампа о планах выстроить хорошие отношения с Россией и подписать с ней стратегическое ядерное соглашение слово в никак не складывающемся диалоге двух стран взял Владимир Путин.

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Комментируя окончательный выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, российский президент сделал заявление, которое явно не понравится его американскому коллеге. «Вместо вдумчивого обсуждения проблем международной безопасности США просто перечеркнули многолетние усилия, направленные на снижение вероятности масштабного военного конфликта, в том числе с использованием ядерного оружия»,— предупредил Владимир Путин.

Вторым планом новости про мучительную смерть Договора о РСМД прошли сообщения о том, что США вводят второй пакет санкций против России в связи с «делом Скрипалей».

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На протяжении всего президентского срока нынешнего главы Белого дома в сознании значительной части российской элиты и общества господствовал доказавший свою удивительную живучесть миф «про хорошего Трампа», которому постоянно кто-то или что-то мешает наладить партнерские отношения с Москвой.

Пересчитывать все горшки, которые были разбиты за это время, можно очень долго. Но поразительная вещь — после каждого нового удара по и без того изрядно обветшавшему зданию российско-американских отношений президент Трамп продолжал вызывать у многих в России иррациональное чувство уважения и даже симпатии. Дескать, ты там держись, Дональд!

Мы видим, как тебе трудно. Мы знаем, что мысленно ты с нами. И в итоге рано или поздно у нас с тобой все получится. Главное, что ты не Барак Обама.





Ты, как и мы, веришь в национальные интересы, а не в ненавистный нам глобальный либеральный проект с его цветными революциями и вмешательством в дела суверенных демократий, включая Россию.

Но вот расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, более двух лет дамокловым мечом висевшее над американским президентом, закончено. Гора родила мышь — Мюллер не оправдал надежд врагов Дональда Трампа и не обнаружил никаких фактов его сговора с Россией. Что же дальше?

Казалось бы, вот и настал момент истины. Пора «нашему» Дональду проявить характер и в своей российской политике пойти против американского мейнстрима, выполняя свое предвыборное обещание наладить диалог с Москвой. Но нет — он продолжает бить горшки и бить себя в грудь, клянясь, что не было в истории США более жесткого президента по отношению к России.

За послевоенную историю отношения двух великих держав прошли не один системный кризис, испытали множество потрясений. Жесткими по отношению к Москве на разных исторических этапах были и президент Гарри Трумэн, и президент Рональд Рейган. Но сегодня мы, судя по всему, имеем дело с особым феноменом. Партнером России впервые оказалась администрация США, проводящая политику не только жесткую, но и крайне некомпетентную, неспособную просчитать последствия своих действий и не особо рефлексирующую по этому поводу.

При этом ее действия фактически перечеркивают наследие и самой американской политики последних десятилетий, к которому в числе прочих соглашений принадлежит Договор о РСМД.

Вот тебе, бабушка, и Дональд Трамп.