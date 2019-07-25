Роберт Мюллер не оправдал надежд демократов

Президент США Дональд Трамп объявил о своей победе после прошедших в среду в Конгрессе первых публичных слушаний с участием экс-спецпрокурора Роберта Мюллера. По мнению главы Белого дома, бывший руководитель «российского расследования» не смог представить убедительные доказательства вины президента и членов его команды в «сговоре» с Кремлем. Сам господин Мюллер подчеркнул, что Дональд Трамп может быть привлечен к уголовной ответственности после окончания президентского срока.

Выступление в Конгрессе бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, который руководил расследованием обстоятельств вмешательства России в ход американских президентских выборов 2016 года, стало главной темой аккаунта в Twitter президента США на этой неделе. Хотя еще в понедельник Дональд Трамп заявил журналистам, что не собирается следить за телевизионной трансляцией слушаний в Палате представителей. «Может быть, я посмотрю какой-нибудь небольшой фрагмент»,— уточнил он, отвечая на вопросы репортеров.

Тем не менее уже вечером во вторник в Twitter президента появились первые сообщения, посвященные предстоящим слушаниям. Утром в среду, за несколько часов до появления Роберта Мюллера в здании Конгресса, Дональд Трамп посвятил его выступлению целых 8 твитов, а затем уже в ходе слушаний глава Белого дома 14 раз опубликовал на своей странице в Twitter сообщения из трансляции консервативного телеканала Fox News.

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Кроме того, утром в среду сторонники президента США получили по электронной почте экстренное сообщение от имени избирательного штаба господина Трампа. В коротком письме вновь утверждалось, что Роберту Мюллеру не удалось найти никаких доказательств существования сговора с Россией и в результате расследования глава Белого дома был «полностью оправдан». В письме также содержалась просьба пожертвовать «любую сумму» на избирательную кампанию президента.

«Давайте пошлем ОГРОМНЫЙ ответ всем ненавистникам Дональда Трампа, собрав $2 000 000 в следующие 24 часа!» — гласило послание.

Накануне слушаний пресс-служба президента официально сообщила, что в рабочем графике Дональда Трампа в среду до 16:00 не запланировано никаких встреч и переговоров. Это позволило предположить, что президент США намерен посвятить свободное время просмотру выступления бывшего спецпрокурора.

Роберт Мюллер отвечал на вопросы членов юридического комитета и комитета по делам разведки Конгресса в течение почти семи часов.

За сутки до начала слушаний Министерство юстиции официально запретило ему отвечать на вопросы, не связанные с итоговым отчетом о «российском расследовании», и комментировать информацию, касающуюся «третьих лиц», непосредственно не связанных с продолжавшимся почти два года следствием. Возможно, именно из-за этого запрета выступление бывшего спецпрокурора так и не стало политической сенсацией. Согласно подсчетам телеканала NBC, Роберт Мюллер ровно 198 раз отказался отвечать на вопросы законодателей, ссылаясь на инструкции Минюста и на то, что не имеет права комментировать продолжающиеся расследования.

Господин Мюллер заявил, что его итоговый отчет не «оправдывает» Дональда Трампа. По его словам, члены следственной группы действительно не смогли собрать достаточное количество улик для того, чтобы заявить о «сговоре» сотрудников избирательного штаба с Кремлем, и не стали предъявлять обвинения действующему президенту только потому, что правила Министерства юстиции прямо это запрещают.

Бывший спецпрокурор подчеркнул, что Дональд Трамп может быть привлечен к уголовной ответственности после окончания президентского срока.

Роберт Мюллер также заявил, что некоторые сотрудники избирательного штаба «могли координировать» свои действия с Кремлем или «заранее знали» о них, а сам Дональд Трамп во время избирательной кампании «был финансово заинтересован» в завершении сделки о строительстве небоскреба Trump Tower в Москве, которая могла бы принести ему «миллиард долларов». Он сообщил, что большинство допрошенных следователями сотрудников избирательного штаба и администрации Дональда Трампа пытались дать ложные показания.

Кроме того, Роберт Мюллер утвердительно ответил на вопрос, пыталась ли Москва вмешаться в избирательную кампанию для того, чтобы помочь Дональду Трампу, и заявил, что российские власти не собираются оставлять эти попытки. «Они делают это прямо сейчас»,— сказал бывший спецпрокурор, назвав подобные попытки «самой большой угрозой» для американской демократии.

По словам Роберта Мюллера, ФБР сейчас продолжает несколько расследований, пытаясь установить, располагают ли российские власти компроматом на высокопоставленных сотрудников администрации и сотрудников избирательного штаба действующего президента США.

Все это, впрочем, не помешало Дональду Трампу уже после окончания слушаний вновь заявить, что расследование спецпрокурора закончилось полным провалом.

«Я думаю, что Роберт Мюллер сделал ужасную работу — и сегодня, и в том, что касается расследования. Но, будучи честным по отношению к Роберту Мюллеру, ему просто не с чем было работать»,— сказал президент США, добавив, что прошедшие слушания стали «окончательной катастрофой» для демократов.

«У нас был очень хороший день сегодня, у Республиканской партии,— заявил Дональд Трамп перед тем, как во второй половине для в среду покинуть Вашингтон и отправиться на встречу со своими сторонниками в Западной Виргинии.— Невозможно защитить то, что Роберт Мюллер пытался защитить... Нельзя защитить эту чудовищную чушь, эту охоту на ведьм».

Напомним, что во время недавнего голосования в Палате представителей за начало процедуры отстранения президента США от власти проголосовали лишь 95 членов Конгресса из 435. Противники главы Белого дома в Палате представителей надеялись, что выступление бывшего спецпрокурора на открытых слушаниях может увеличить число сторонников этой инициативы. В минувшее воскресенье, выступая в эфире телеканала Fox News, глава юридического комитета Конгресса демократ Джерри Надлер пообещал, что во время слушаний Роберт Мюллер впервые представит «существенные доказательства тяжких преступлений и правонарушений», совершенных Дональдом Трампом, и предположил, что выступление бывшего спецпрокурора может стать основанием для начала процедуры импичмента действующего президента США.

Но, похоже, Роберт Мюллер так и не смог оправдать надежды наиболее радикальных демократов. Уже вечером в среду один из высокопоставленных сотрудников администрации сообщил вашингтонскому изданию Politico, что после выступления бывшего спецпрокурора в Белом доме царит «настоящая эйфория».

Кирилл Белянинов, Вашингтон