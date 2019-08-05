За дружбу, санкции и гонку вооружений

Практически одновременно с тем, как Госдеп США подтвердил введение против России новых санкций по «делу Скрипалей», американский президент Дональд Трамп заявил об исчезновении преграды для установления хороших отношений с Москвой после завершения расследования спецпрокурора Мюллера. При этом накануне США окончательно вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), а еще за день до этого президент Трамп позвонил Владимиру Путину и предложил помощь в тушении лесных пожаров в Сибири. “Ъ” разбирался, что означают эти разнонаправленные события для отношений США и России и каков вектор их развития.

Заявление президента Трампа о новых возможностях для нормализации отношений с Россией прозвучало в минувшую пятницу в ходе его общения с журналистами в Белом доме. Упомянув о завершении расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, так и не сумевшего выявить его сговора с Москвой, Дональд Трамп расценил это как поворотный момент и для российско-американских отношений. «Мы стараемся, чтобы у нас были хорошие отношения. Это было очень тяжело в свете охоты на ведьм, которая теперь мертва»,— сообщил он. При этом глава Белого дома обозначил приоритетное направление будущего взаимодействия с Москвой — ядерное разоружение: «Если мы сможем заключить пакт с Россией, предусматривающий сокращение и ею, и нами ядерного оружия, это было бы отлично для мира. И я действительно верю в то, что это произойдет».

Буквально за день до этого президент США одобрил второй пакет санкций в отношении РФ в связи с «делом Скрипалей». Хотя Россия категорически отвергает выдвинутые против нее обвинения, в Белом доме по-прежнему считают ее виновной. «Это еще один пример, когда мы действуем более жестко по отношению к России, чем предыдущие администрации»,— заявил официальный представитель Белого дома Хоган Гидли.

Содержание второго санкционного пакета раскрывается в сообщении Госдепа США, из которого следует, что санкции вступят в силу 19 августа и будут действовать как минимум 12 месяцев. Новые ограничительные меры будут включать в себя запрет на покупку американскими банками суверенных российских облигаций, номинированных не в рублях, а также на предоставление нерублевого финансирования российскому государству. В заявлении американского дипломатического ведомства отмечается, что Вашингтон будет препятствовать получению Россией кредитов, финансовой и технической помощи со стороны Всемирного банка и МВФ. Наконец, США вводят дополнительные экспортные ограничения на продукцию, торговля которой контролируется американскими властями в рамках борьбы с распространением химического и биологического оружия.

Как заявил официальный представитель Госдепа Морган Ортагус, теперь Россия не сможет «получить доступ к миллиардам долларов от двусторонних коммерческих отношений с США». В свою очередь, уже в субботу Минфин США объявил о том, что он приступает к «имплементации» новых мер.

Между тем новые санкции не затрагивают уже действующие контракты между США и Россией. Под ограничения не подпадают и кредиты американских банков российским госкомпаниям. Кроме того, ограничения не будут распространяться на экспорт товаров и технологий, затрагивающих безопасность полетов гражданской авиации и исследования космоса.

Реакция российской стороны была предсказуемо жесткой. «США в очередной раз продемонстрировали всему миру наплевательское отношение к таким основополагающим принципам правового государства, как презумпция невиновности и необходимость нести бремя доказывания предъявляемых обвинений»,— говорится в заявлении посольства РФ в Вашингтоне. Наиболее же развернутую оценку дал первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов. «Решения американской стороны о введении дополнительных ограничительных мер оказывают негативное влияние на отношения наших стран, в чем нет ничего хорошего. Но российская экономика за последние годы уже доказала свою устойчивость к внешним ограничениям»,— заявил он. «Относительно государственного долга и корпоративного долга мы уверены в том, что созданная нами финансовая система позволяет удовлетворить потребности бюджета и предприятий в заемных ресурсах»,— добавил господин Силуанов.

Впрочем, по мнению бывшего сотрудника администрации президента Обамы Питера Харрелла, новый санкционный указ — «экстремально выхолощенный пакет мер, который был разработан для того, чтобы минимизировать возможное влияние на рынки».

Впрочем, на повестке дня Конгресса США — новые санкции против России, включая жесткие меры против суверенного долга РФ, а также против трубопровода «Северный поток-2». «Я не думаю, что санкции уже развернуты в полной мере. И я бы не советовал представителям американского или европейского бизнеса делать подобные выводы»,— предупредил бывший координатор санкционной политики Госдепа США Дэниел Фрид, давая понять, что война санкций будет продолжена.

Введение нового пакета санкций против России практически совпало с еще одним событием, оказавшим мощное дестабилизирующее воздействие на отношения двух стран. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что 2 августа США окончательно вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Объясняя отказ Вашингтона от одного из ключевых разоруженческих соглашений, господин Болтон возложил вину на Москву. «Россия продолжала разрабатывать передовые баллистические и гиперзвуковые системы доставки, чтобы модернизировать свой арсенал в нарушение договора»,— заявил Джон Болтон.

Напомним, что буквально накануне президент Трамп позвонил Владимиру Путину и по-дружески предложил ему помощь в тушении лесных пожаров в Сибири. Пресс-служба Белого дома не опубликовала отчет о содержании разговора, а сам Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов, лишь отметил, что это был «хороший разговор — короткий, но хороший».

В свою очередь, как сообщили в пресс-службе Кремля, Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за предложение, расценив его как залог того, что Москве и Вашингтону удастся восстановить отношения в полном формате.

А уже вчера Владимир Путин выразил соболезнования Дональду Трампу в связи с инцидентами со стрельбой в Дейтоне и Эль-Пасо. «Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими инцидентами в штатах Техас и Огайо»,— говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Анализируя разнонаправленные сигналы, поступающие из Вашингтона, опрошенные “Ъ” эксперты не видят предпосылок для скорой нормализации отношений США и России.

«Несмотря на то что новый пакет санкций носит преимущественно политико-символический характер, общая логика действий администрации США явно выходит за пределы необходимости "ритуальных жертвоприношений" "ястребам" в Конгрессе»,— пояснил “Ъ” директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский. Противоречивые сигналы, поступающие из Белого дома, господин Войтоловский объясняет так: «Суть этой тактики — увеличивать давление на противоположную сторону до крайности, а потом делать небольшой шаг назад и достигать сделки на максимально выгодных условиях. Эти принципы Дональд Трамп пытается применить в отношении разных стран, но то, что способно сработать в девелоперском бизнесе, может дать противоположные результаты в дипломатии».

По мнению эксперта, политика администрации Трампа по отношению к России имеет три направления. Первое — поддержание и усиление давления в финансово-экономической сфере. Второе — втягивание России в изматывающее военно-технологическое соревнование при одновременном отказе США от обязательств в сфере контроля над вооружениями. Выход США из ДРСМД весьма показателен, у продления ДСНВ остается все меньше шансов, а заключение нового договора в области ограничения стратегических наступательных вооружений с участием Китая — полная утопия. Третье — недопущение диалога Москвы по вопросам безопасности с ведущими европейскими державами, а также ограничение роста экономического сотрудничества между Россией и ЕС. «Нет оснований считать, что на любом из этих направлений Вашингтон откажется от своей линии»,— резюмирует Федор Войтоловский.

«Американская внешняя политика уже три года остается заложницей Конгресса и переменчивых настроений президента. С одной стороны, Дональду Трампу приходится доказывать, что он более строг по отношению к России, чем его предшественник. Поэтому он и подписывает санкции, которые ему подсовывает Конгресс. С другой стороны, в Конгрессе не могут осмыслить происходящие тектонические сдвиги в международных отношениях и во внутренней политике. Отсюда тенденция прибегать к санкциям, а не решать сложные международные проблемы путем последовательной и тонкой дипломатии»,— продолжает профессор Американского университета в Вашингтоне Антон Федяшин. По мнению эксперта, ситуация в российско-американских отношениях в обозримом будущем останется прежней, кто бы ни стал новым президентом. «Независимо от того, кто победит на выборах в 2020 году, улучшений в отношениях не будет. К этому надо трезво относиться. Только став экономически привлекательной страной, Россия сможет успешно балансировать в отношениях с США. Военные же успехи, подобные тем, которые Москва достигла в Сирии, фундаментальный баланс сил в мире не поменяют»,— пояснил “Ъ” Антон Федяшин.

Сергей Строкань; Кирилл Белянинов, Вашингтон