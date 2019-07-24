Путин и экс-президент Киргизии Атамбаев встретились в Москве

Президент России Владимир Путин сообщил, что провел встречу с экс-президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым в Кремле, сообщает пресс-служба Кремля. По словам российского президента, в ходе встречи обсуждалась ситуация в республике и в Центральноазиатском регионе.

«Всегда открыт для контактов и с действующими коллегами, и с теми, кто оставил уже высшие должностные обязанности»,— сказал господин Путин.

Напомним, сегодня Алмазбек Атамбаев вылетел в Москву с российской военной авиабазы в городе Кант недалеко от Бишкека. Анонсируя свой полет, господин Атамбаев уточнял, что полетит в Москву «на пару дней» на обычном гражданском самолете.

Алмазбек Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 год. Спецкомиссия парламента заподозрила его в ряде преступлений: экс-президент может быть причастен к незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и незаконным поставкам угля для нее, противозаконному перепрофилированию земель в Иссык-Кульской и Чуйской областях. Кроме того, Алмазбек Атамбаев может иметь отношение к выдаче наградного оружия россиянам, в том числе членам организованных преступных группировок. 17 июня в отношении его были выдвинуты обвинения по девяти пунктам. В конце июня парламент Киргизии лишил бывшего президента неприкосновенности.

Напомним, что предыдущий президент Киргизии Курманбек Бакиев (с 2005 по 2010 год), смещенный после революции в 2010 году, сбежал в Белоруссию. Его заочно осудили на 24 года за участие в организации массового убийства митингующих. Генпрокуратура Белоруссии уже дважды отказывала Киргизии в выдаче экс-президента, ссылаясь на отсутствие правовых оснований для экстрадиции. Его предшественник Аскар Акаев (с 1990 по 2005 год) также сбежал в ходе революции в Москву.