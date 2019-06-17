Парламент Киргизии выдвинул обвинения против бывшего президента Атамбаева

Созданная парламентом Киргизии спецкомиссия заподозрила бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в сокрытии доходов и коррупции. Обвинения по девяти пунктам были выдвинуты сегодня, 17 июня, сообщили ТАСС в комиссии. Господина Атамбаева могут лишить неприкосновенности.

В частности, парламентарии считают, что экс-президент причастен к незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и незаконным поставкам угля для нее, противозаконному перепрофилированию земли в Иссык-Кульской и Чуйской областях, незаконной покупке участка земли для строительства дома в селе Кой-Таш (Чуйская область). Кроме того, Алмазбек Атамбаев может иметь отношение к выдаче наградного оружия россиянам, в том числе членам организованных преступных группировок.

Господин Атамбаев был президентом Киргизим с 2011 по 2017 год. После ухода с поста главы государства был лидером правящей Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК). В мае он сложил полномочия лидера СДПК и приостановил членство в ней.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Правящей партии Киргизии не дали стать оппозиционной».