Белоруссия вписала хлорную нефть в тариф

Россия согласилась компенсировать убытки Белоруссии, возникшие из-за снижения транзита по нефтепроводу «Дружба» в апреле-июне, когда в него попала загрязненная хлоридами нефть. Стороны договорились, что тариф на прокачку российской нефти через Белоруссию с 1 сентября вырастет на 3,7%, хотя белорусская сторона настаивала на гораздо более существенном повышении. По оценке “Ъ”, это обойдется российским нефтекомпаниям примерно в $3–4 млн.

Белоруссия добилась повышения тарифа на прокачку российской нефти в Европу по территории страны на 3,7% с 1 сентября, заявили в «Белнефтехиме». Источник “Ъ” в правительстве РФ подтвердил такое решение. Рост тарифа призван компенсировать часть потерь Белоруссии от скандала с хлорной нефтью, связанную с уменьшением транзита в апреле-июне. В правительстве Белоруссии оценивали возможную прокачку в 40 млн тонн по сравнению с запланированными на этот год 59 млн тонн.

«В ходе переговоров стороны достигли принципиальных договоренностей о необходимости обеспечения ОАО "Гомельтранснефть Дружба" объемов выручки в размерах, которые прогнозировались на 2019 год»,— сообщили в белорусском концерне.





По итогам 2019 года, заявляют в «Белнефтефхиме», будет проведен анализ, в результате которого будет определен размер дальнейшего изменения тарифов. В «Транснефти» отказались от комментариев.

По словам источника “Ъ” в правительстве РФ, 6 августа прошло селекторное совещание с представителями профильных ведомств и компаний. По его итогам будет утвержден протокол, который действительно предполагает повышение тарифа на 3,7% с 1 сентября. «Это решение ранее было принципиально принято на уровне вице-премьеров двух стран»,— сказал источник “Ъ”.

Белоруссия уже неоднократно просила повысить транзитный тариф, причем первые попытки предпринимались еще до скандала с хлорной нефтью. Так, «Гомельтранснефть Дружба» предлагала увеличить тариф на транзит на 21,7% с 1 августа, что вице-премьер Дмитрий Козак называл чрезмерным требованием.

По оценке “Ъ”, дополнительные расходы российских нефтекомпаний в результате повышения тарифа могут составить около $10 млн в год, или, учитывая, что тариф вводится только с 1 сентября, около $3–4 млн, что едва ли станет для участников рынка существенным бременем.

Проблемы с поставками российской нефти по экспортному трубопроводу «Дружба» начались 19 апреля, когда «Белнефтехим» обнаружил многократное превышение в сырье хлорорганических соединений. Из-за этого потребители отказались принимать российскую нефть, а ее транзит через Белоруссию и Украину в Европу был временно приостановлен. После этого инцидента было возбуждено уголовное дело об умышленном загрязнении нефти, четыре человека отправлены под домашний арест. Транспортировка нефти была восстановлена 9 июня, компенсировать убытки должна «Транснефть».

Дмитрий Козлов, Юрий Барсуков