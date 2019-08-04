Собянин: организаторы митинга хотели «втянуть» москвичей в беспорядки

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что организаторы несанкционированной акции хотели «втянуть» участников митинга в беспорядки. «Явно, что не все пришедшие на акцию ожидали такого развития событий, но организаторам, видимо, очень хотелось втянуть их в беспорядки»,— так прокомментировал господин Собянин в эфире телеканала «Россия-1» прошедший митинг.

Заявление мэра Москвы вышло в воскресной программе «Неделя в городе» на «России—1», в которой шла речь об акции 3 августа. В этот сюжет был вставлен отрывок из интервью господина Собянина ТВЦ, где он высказывался об акции 27 июля.

По его мнению, несогласованные митинги не имели отношения к выборам в Мосгордуму, так как многие ее участники «никакого отношения к Москве и тем более к выборам в Мосгордуму» не имели. Мэр сказал, что акции устроили «не для блага людей», а ради «чьих-то политических, узкокорыстных целей».

Несогласованная акция оппозиции в Москве. Главное Читать далее

3 августа, прошла несанкционированная акция за честные выборы в Мосгордуму и в поддержку незарегистрированных кандидатов. По оценкам МВД, на акцию в столице вышли 1,5 тыс. человек, 600 человек задержали. По данным «ОВД-Инфо», на ней были задержаны 828 человека.

О том, как проходила акция, читайте в материале “Ъ” «Бульварному кольцу положили конец».