«Роснефть» уронила добычу

Россия сократила добычу нефти в июле из-за падения показателей у крупнейшей компании «Роснефть». По данным ЦДУ ТЭКа, «Роснефть» в июле снизила добычу на 2,7%, до 16,1 млн тонн, тогда как другие крупные компании ее в основном наращивали. В компании не комментируют причины такой динамики. В июле «Роснефть» столкнулась с ограничением приема нефти в систему нефтепроводов «Транснефти», что может отчасти объяснить снижение добычи. С мая по июль добыча компании отстает от показателей 2018 года уже на 580 тыс. тонн.

В июле добыча нефти в России сократилась на 0,6%, до 47,15 млн тонн по сравнению с июлем прошлого года, следует из данных ЦДУ ТЭКа. Такая статистика объясняется прежде всего падением производства у «Роснефти». В июле добыча компании сократилась на 2,7% (441 тыс. тонн), причем снижение добычи по сравнению с прошлым годом наблюдается третий месяц подряд — в мае и июне добыча сократилась на 0,2% и 0,6% соответственно. Причем эти данные не учитывают показатели «Башнефти», более 50% акций которой принадлежит «Роснефти» с 2016 года. У «Башнефти» добыча тоже снижается — на 1,1% в июне и 1,6% в июле, и это единственная крупная нефтекомпания, у которой сократилась добыча за январь—июль — на 1,2%, до 10,9 млн тонн.

У «Роснефти» в целом за семь месяцев динамика пока положительная — добыча выросла на 1,6%, до 112,8 млн тонн.

Снижение добычи у «Роснефти» необычно, поскольку компания прогнозировала рост показателей на этот год. Топ-менеджмент «Роснефти» выражал недовольство необходимостью соблюдать ограничения, связанные с участием России в сделке с ОПЕК+ по ограничению добычи. Менеджеры компании заявляли, что в случае продления ограничений на вторую половину 2019 года (что в итоге и произошло) «Роснефть» намерена обсудить с правительством возможные компенсации (см., например, “Ъ” от 25 июля). «Роснефть» отказалась комментировать “Ъ” сокращение объемов добычи нефти в июле. По подсчетам “Ъ”, нефтекомпания в мае—июле добыла на 580 тыс. тонн нефти меньше, чем за тот же период 2018 года, что составляет 0,5% от суммарной добычи нефти компании за семь месяцев.

Другие российские компании либо наращивают добычу, либо как минимум ее снижение по сравнению с прошлым годом замедляется.

Например, «Сургутнефтегаз» показал обратную динамику: после падения добычи на 2,1% в мае компания нарастила производство в июле, почти достигнув показателя июля 2018 года (снижение составило 0,2%). ЛУКОЙЛ, судя по данным ЦДУ ТЭКа, увеличил добычу в мае на 1%, в июне — на 1,72%, в июле — до 0,19% (до 7 млн тонн). «Газпром нефть» демонстрировала быстрый рост добычи в мае (5%) и июне (5,5%), в июле динамика была более скромной (0,2%, до 3,6 млн тонн).

В причинах снижения добычи сырья «Роснефти» разобраться непросто. Компания заявляла, что была вынуждена снизить объемы производства (со 180–190 тыс. тонн в сутки до 110–111 тыс.) на своем ключевом добычном активе «Юганскнефтегаз» с 1 по 8 июля, поскольку «Транснефть» ограничила прием нефти с месторождения в систему нефтепроводов. Ограничения на июль, по данным «Транснефти», составили 0,5% годовой добычи «Юганскнефтегаза» (351 тыс. тонн, по информации ЦДУ ТЭКа). «Роснефть» связала такое решение «Транснефти» с тем, что трубопроводная компания не полностью ликвидировала последствия апрельской аварии на нефтепроводе «Дружба», сырье в котором оказалось загрязнено хлорорганическими соединениями. Однако «Транснефть» уверяла, что прокачка по «Дружбе» с 1 июля была полностью восстановлена, а причиной ограничения для «Роснефти» стало то, что компания не распределяла свою нефть в системе нефтепроводов (не отгружала ее на экспорт или на НПЗ в России) — в результате в трубе накопилось 3,5 млн тонн, что препятствует приему нефти от других производителей. Глава Минэнерго РФ Александр Новак 18 июля заявил, что на тот момент никаких ограничений для сдачи нефти «Роснефти» в систему уже не было.

Михаил Калинин