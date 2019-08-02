Процедура подачи аргументов

1 августа рабочая группа ЦИКа рассмотрела первые жалобы от незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму Юлии Серебрянской и Константина Лисицы. После перепроверки подписей эксперты Центризбиркома часть из них засчитали в пользу кандидатов, однако и этого не хватило для допуска к выборам. Окончательное решение в отношении кандидатов ЦИК примет в пятницу. Глава комиссии Элла Памфилова предложила выдвиженцам в течение оставшихся до заседания суток найти аргументы для их регистрации.

Ажиотажа перед заседанием рабочей группы ЦИКа, на котором рассматривались первые жалобы незарегистрированных на выборы в Мосгордуму кандидатов, не было. Перекрывать Большой Черкасский переулок, как это было 23 июля, в день встречи главы ЦИКа Эллы Памфиловой с незарегистрированными кандидатами, не пришлось.

Жалобы кандидата по 45-му округу Юлии Серебрянской и кандидата по 33-му округу Константина Лисицы рабочая группа рассматривала около четырех часов. «Я 11 лет живу в 45-м округе, каждый день хожу по его улицам,— начала свое выступление на заседании рабочей группы госпожа Серебрянская.— Если бы у нас был шанс продолжить выборы, то в целом от этого бы все выиграли. Потому что, по крайней мере, выборы были бы более конкурентными и Москва бы получила яркую и сильную повестку в плане выборов, а не только каких-то уличных несанкционированных действий». Повторная проверка подписей, которую провели уже эксперты ЦИКа и привлеченные почерковеды, помогла вернуть Юлии Серебрянской 96 подписей.

Таким образом, достоверными стали признаны 4327 голосов, и этого все равно оказалось недостаточно для регистрации ее в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы.

Выяснилось, что 13 подписей госпожи Серебрянской принадлежат умершим людям.

Для регистрации в качестве кандидата Юлии Серебрянской необходимо восстановить еще 183 подписи. Глава ЦИКа Элла Памфилова предоставила госпоже Серебрянской возможность за оставшиеся сутки в присутствии сотрудников Центризбиркома разобрать каждую недействительную подпись и попробовать ее отстоять. Одновременно с этим замглавы ЦИКа Николай Булаев предупредил, что в случае, если подтвердится информация о 13 подписях умерших, госпоже Серебрянской может грозить уголовная ответственность за фальсификацию. «Все аргументы, если найдете, будем трактовать в вашу пользу, только найдите»,— призвала Элла Памфилова.

Аналогичное решение рабочая группа ЦИКа приняла по кандидату, получившему отказ в 33-м избирательном округе, Константину Лисице. После проверки Центризбиркома ему возвращена 31 подпись, действительными признаны 5175 подписей, но этого также недостаточно для регистрации. Ему не хватает еще 112 подписей. Камнем преткновения на пути Константина Лисицы к признанию достоверными необходимого числа подписей стала их сборщица Наталья Митина. Она собрала 140 подписей, но в ходе их проверки выяснилось, что госпожа Митина является членом одной из городских окружных комиссий. Это является серьезным нарушением законодательства, и собранные ею подписи не могут быть засчитаны. Эта ситуация вызвала жаркий спор Константина Лисицы и Николая Булаева.

К дискуссии по видеосвязи подключился глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, жестко заявив, что двух мнений быть не может: кандидат Лисица нарушил законодательство, привлекая к работе Наталью Митину.

Элла Памфилова предложила участникам спора, в том числе городским комиссиям, к заседанию в пятницу, на котором ЦИК вынесет окончательное решение по вопросу регистрации кандидата Лисицы, подготовить «для наглядности» дополнительные документы или факты. «Очень жаль, что не хватило всего 112 подписей»,— отметила госпожа Памфилова.

В целом глава ЦИКа пришла к выводу, что по итогам выборной кампании в Мосгордуму необходимо выработать методические рекомендации, чтобы избежать случаев, когда к проверке подписей не допускают кандидатов. «Опять с мозолью на языке я говорю, что комиссии должны максимально дружелюбно помогать кандидатам, содействовать»,— посетовала госпожа Памфилова.

Напомним, отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму получили 57 человек, в основном это оппозиционные самовыдвиженцы. На обжалование решений окружных комиссий в Мосгоризбирком поступило 23 жалобы, в том числе от Дмитрия и Геннадия Гудковых, Любови Соболь, Ивана Жданова, Ильи Яшина, Юлии Галяминой, Константина Янкаускаса и др.

Последние пять жалоб МГИК рассмотрел 1 августа и оставил их без удовлетворения.

В итоге из 23 жалоб удовлетворена только одна — представителя «Яблока» Сергея Митрохина. Теперь окружная комиссия должна восстановить его в качестве кандидата и допустить к участию в выборах, которые назначены на 8 сентября. Остальные кандидаты, получившие отказ Мосгоризбиркома, могут обжаловать это решение в Центральной избирательной комиссии или в суде.

Елена Рожкова