Сергея Митрохина возвращают в кампанию

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) на заседании удовлетворила жалобу кандидата Сергея Митрохина на отказ окружной комиссии в его регистрации на выборы в Мосгордуму. Это первый случай в текущей избирательной кампании, когда МГИК вынесла решение в пользу кандидата. Политологи отмечают, что представитель «Яблока» имеет высокие шансы на победу в 43-м округе, если окружная комиссия все же восстановит его в качестве кандидата. Они не исключают вероятность регистрации еще нескольких оппозиционных кандидатов, но уже на уровне ЦИКа и суда.

«Это еще не решение о регистрации, это решение передать в окружную комиссию по 43-му округу рекомендации пересмотреть решение об отказе в регистрации и рекомендацию зарегистрировать в качестве кандидата,— пояснил “Ъ” Сергей Митрохин.— Но шансы, что меня зарегистрируют, очень большие». Впрочем, победой это Сергей Митрохин не считает. «Нарушения в работе окружной избирательной комиссии в 43-м округе характерны и для других комиссий, и для других кандидатов в этом округе,— сказал он.— На сегодняшнем заседании в МГИК я сказал, что все эти кандидаты также достойны регистрации. Я считаю, что всех должны восстановить. И я буду бороться за это в том числе и своим участием в различных акциях».

Напомним, в 43-м округе зафиксировано наибольшее количество отказов в регистрации кандидатов на выборы в Мосгордуму. В числе «отказников» и Любовь Соболь, чью жалобу МГИК не удовлетворила.

Ранее МГИК отказалась удовлетворить жалобы на отказ окружных комиссий в регистрации на выборы в Мосгордуму Илье Яшину, Дмитрию Гудкову, Ивану Жданову, Константину Янкаускасу, Елене Русаковой, Андрею Бабушкину, Юлии Серебрянской, Юлии Галяминой и Анастасии Брюхановой. Отказ можно обжаловать в ЦИКе или в суде. По данным на 30 июля, в Центризбирком поступило шесть жалоб от незарегистрированных кандидатов, в том числе Юлии Серебрянской, Константина Лисицы, Ивана Жданова. Также о подаче жалобы сообщила Любовь Соболь. Первое заседание рабочей группы ЦИКа по рассмотрению жалоб пройдет 1 августа. При этом вместо кандидатов, которые не смогут в связи с арестом присутствовать на заседании, смогут прибыть их представители.

При этом по решению Мосгорсуда с выборов также сняты уже два зарегистрированных кандидата. Речь идет о Тимуре Абушаеве от КПРФ (суд удовлетворил иск его соперника по 3-му округу Юрия Шевченко от ЛДПР), а также о самовыдвиженце по 14-му округу и одном из активных участников протестных акций Сергее Цукасове (удовлетворен иск самовыдвиженца в том же округе Александра Школьникова). Решения окружных комиссий о регистрации этих кандидатов признаны незаконными.

Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов считает, что гипотетические шансы вновь стать кандидатами есть у семи-восьми представителей непарламентской оппозиции, однако судебные и проверочные процедуры, вероятно, снизят это количество до трех-четырех персон. «Шансы на победу в 43-м округе восстановленного МГИК Сергея Митрохина я оценил бы как значительные, но далеко не безусловные,— заявил “Ъ” Дмитрий Орлов.— Все будет зависеть от интенсивности мобилизации электората важнейшими игроками в конце августа — начале сентября».

Политолог Александр Кынев также считает, что вероятность регистрации еще нескольких кандидатов есть. «Думаю, решения еще возможны и не обязательно на уровне МГИК, скорее на уровне ЦИК,— сказал “Ъ” господин Кынев.— Если власть хочет сбить накал, должны вернуть значимое количество кандидатов». По мнению политолога, наибольший эффект окажет возвращение, например, Любови Соболь, Юлии Галяминой, Ильи Яшина. После этого морально оправдывать продолжение протеста будет сложно, считает он. Также Александр Кынев подтверждает, что Сергей Митрохин имеет высокие шансы на победу в округе.

Елена Рожкова