Бизнес не сможет заработать на дорожных штрафах Плата за обслуживание камер в регионах не будет привязана к числу постановлений

Региональные системы фиксации нарушений ПДД ждут серьезные перемены. Объем вознаграждений для компаний, обслуживающих дорожные камеры, больше не будет привязан к числу вынесенных штрафов. С таким предложением выступил вице-премьер Максим Акимов. Нововведение будет включено в методические рекомендации Минтранса по установке и эксплуатации комплексов. Документ направят в регионы в сентябре. Он коснется только новых концессий: действующие соглашения по обслуживанию камер не тронут.

Ситуация с камерами обсуждалась на заседании проектного комитета национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (возглавляет вице-премьер Максим Акимов). Напомним, в ряде регионов комплексы устанавливаются и обслуживаются на деньги инвесторов, при этом компании получают плату из бюджета, которая зависит от числа штрафов. В Подмосковье «МВС Груп» получает за эту услугу 233 руб. с каждого постановления, в Тамбовской области АО «Тамбовская сетевая компания» — 243 руб., в Курганской области «Ростелеком» — 149–345 руб. Подобная практика вызывает нарекания и критику со стороны водителей.

«По общему мнению участников проектного комитета, экономическая модель таких отношений между субъектами и бизнесом нуждается в доработке,— рассказал представитель вице-премьера.— Максим Акимов предложил регионам отказаться от увязки объема вознаграждения концессионера с объемом собираемых им штрафов».





Это должно быть закреплено в методических рекомендациях по определению мест размещения камер: документ сейчас разрабатывается Минтрансом вместе с ГИБДД, Росавтодором, госкомпанией «Автодор». По поручению господина Акимова к 1 сентября рекомендации должны быть готовы и направлены в субъекты федерации. Действующие концессионные соглашения менять не будут, это можно сделать только по суду, уточнил “Ъ” неназванный федеральный чиновник правительства. «Все это будет прописано в методических рекомендациях, то есть обязать регионы мы не можем»,— говорит он.

По данным ГИБДД, в России установлено более 12 тыс. стационарных камер (600 дополнительных появилось в 2019 году) и более 4 тыс. передвижных. За шесть месяцев нынешнего года с помощью комплексов вынесено 52 млн постановлений, наложено штрафов на 35 млрд руб., из них 41 млн постановлений на 16 млрд руб. уже исполнено.

В ходе работы проектного комитета Минэкономразвития обнародовало данные о заключаемых концессиях. При установке камер аварийность снижается в среднем на 13%, но если это делает частная компания-концессионер, то на 19%. Если компания выбрана по итогам конкурса, в котором участвовало больше одного претендента, то аварийность снижается на 11%, если один (или подрядчик был выбран без конкурса), то на 8%.

Глава ГИБДД Михаил Черников, в свою очередь, говорил о недостатках при установке камер, выявленных в ходе прокурорских проверок (они ведутся с начала года, “Ъ” рассказывал про это), и «обоснованных претензиях от участников движения». «Это неправильное применение знаков и разметки, специальное занижение скоростного режима на участках дорог, позволяющих осуществлять движение с большей скоростью»,— рассказал господин Черников. Какие конкретно меры будут приняты для решения этой проблемы, он не сообщил.

Эксперты поддержали инициативу правительства.

«Оплата должна быть не сдельной, по числу штрафов, а фиксированной, с учетом частоты, объема и стоимости работ по регламентному обслуживанию комплексов, каналов связи и их восстановлению при форс-мажорных обстоятельствах»,— считает эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов назвал заявление Белого дома «прекрасной и великолепной» новостью. «Если так будет сделано, то это решит все проблемы,— считает он.— Ведь частная организация, которая ставит камеры, заинтересована в максимальной прибыли, а значит и в максимальном количестве штрафов. Для этого они договариваются с местными властями, чтобы те ставили ограничения скорости в абсурдных местах, где водители этого не ожидают и гарантированно нарушат. Важно, чтобы эта цепочка была разорвана».

Представитель компании «Технологии распознавания» (производитель комплексов «Автоураган») Сергей Кусов назвал предложение господина Акимова «своевременной мерой». «По всем передвижным камерам нужны проверки,— считает он.— Уполномоченные проверяющие должны целый день контролировать количество зарегистрированных нарушений. В будни и по выходным. Далее сравнивать с показателями, которые выдает "передвижка" в стандартном рабочем режиме, когда она работает без такой проверки. Если данные расходятся значительно в сторону увеличения, то явно происходит "накрутка" количества нарушений. Если так, то нужно штрафовать владельца системы».

Региональные власти по-разному отреагировали на предложение Максима Акимова. «Говорить о том, чтобы убрать концессию я пока не готов,— заявил “Ъ” и.о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области Сергей Буча.— Ничего подобного пока по крайней мере не слышал. У нас концессией предусмотрены не только камеры, у нас и весовой контроль, а это уже речь идет о сохранности дорог. Сейчас мы рассматриваем различные варианты, чтобы поставить, например, дополнительные таблички, информирующие о камерах фиксации». Вице-губернатор Тамбовской области Арсен Габуев пояснил “Ъ”, что предложение вице-премьера уже находится в стадии проработки: «Сейчас мы смотрим, как в рамках закона уместить все тезисы, которые были озвучены. Концессионер относится к этому абсолютно нормально". По словам чиновника, проблемы "погони за прибылью" в регионе нет, поскольку "работа всех камер видеофиксации направлена на обеспечение безопасности: они стоят в местах концентрации ДТП, частого превышения скорости и так далее"».

«Низкая грамотность чиновников поражает и удивляет,— заявил “Ъ” Олег Бадера, председатель правления ГК VessoLink (ее дочерние компании работают с камерами в Костромской, Рязанской областях Севастополе).— То, что сейчас предлагается — это возврат к неэффективной схеме, когда системой фиксации будут снова управлять государственные структуры. Я понимаю, что чиновнику такого ранга всегда проще сказать "уберите частный бизнес".

Но концессии в системах фотовидеофиксации появились в связи с тем, что у государства не было денег на выполнение обязательств по обеспечению безопасности движения.

Мы были одни из первых, кто участвовал в подобных соглашениях. Количество нарушений и погибших тогда было зашкаливающее. Регионы и правительство буквально уговаривали бизнес поучаствовать в соглашениях, при условии, что плата будет привязана к сумме, которую система обеспечивает за счет штрафов. Инвесторы и банки тогда много времени потратили на расчеты эффективных бизнес моделей. И сейчас в некоторых регионах системы фиксации не всегда дают достаточно средств, что покрыть расходы инвестора, но компании все равно идут на риск. Но это, по крайне мере, обеспечивает снижение аварийности».

«Очень правильная и своевременная мера,— прокомментировал инициативу помощник министра транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Казиахмед Гамзатов.— Камеры ставят для обеспечения безопасности дорожного движения и мониторинга транспортных потоков. С учетом последних изменений в федеральном законодательстве регионы вполне могут выполнять эти функции своими силами и за счет бюджетных средств».

В минтрансе Московской области заявили “Ъ”, что ведомство принимало «активное участие в разработке проекта методики и подготовило целый пакет предложений».

Заявления о том, что концессионеры сами ставят знаки и скрытые камеры, чтобы обманом заработать денег, Олег Бадера назвал «полной глупостью».

«Выбор точек дислокации комплексов, ввод их в эксплуатацию — всегда за ГИБДД и местными властями, концессионер лишь исполняет решение,— пояснил он.— Да, бывают случаи, когда власти сговариваются с компанией, чтобы заработать побольше, но это проявление общей проблемы коррупции, которая, к сожалению, есть во всех сферах и в системы фиксации нарушений проникла тоже». Заинтересованность бизнеса в максимальной прибыли не противоречит задачам системы фиксации, заметил господин Бадера. «ГИБДД выбирает точку концентрации нарушений, туда ставится камера, в течение полугода-года там выносится большое количество штрафов, концессионер получает прибыль, а потом число нарушений снижается,— говорит он.—Когда цель достигнута, комплекс переставляется в другое место и снова все повторяется. На основе такой ротации все и работает».

«Поддерживаем подход, чтобы размер платежей эксплуатантам систем фотовидеофиксации не зависел от суммы собранных штрафов,— заявили “Ъ” в пресс-службе «Ростелекома» (концессии в Астраханской, Курганской, Тюменской областях).— Такая схема может в отдельных случаях провоцировать злоупотребления или приводить к убыткам эксплуатирующих компаний. Компания выступает за применение рыночных цен, обеспечивающих возврат инвестиций, а также своевременную эксплуатацию и техническое обслуживание комплексов ФВФ, необходимых каналов связи, мощностей дата-центров, специализированного ПО».

«Мы считаем разумной идею вознаграждения операторов непосредственно за технологическую услугу фиксации правонарушений,— заявили “Ъ” в пресс-службе "МВС Груп".— По нашему мнению, основным KPI технологического партнера может быть количество выявленных нарушений, качество фиксации вне зависимости от внешних условий, а также процент брака. Открытым остается вопрос, будет ли это вознаграждение фиксированным или будет иметь постоянную и переменную часть. При этом, скорее всего, такая модель взаимодействия с операторами ФВФ будет исключительно затратной для регионов и потребует отдельных источников финансирования».

Иван Буранов; Александр Тихонов, Ярославль; Юлия Рыбина, Махачкала; Андрей Прах, Воронеж