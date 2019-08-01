Дивизия камер ГИБДД рассекречена

Госавтоинспекция впервые раскрыла полные данные о стационарных и мобильных комплексах фиксации нарушений на российских дорогах. Речь идет о более чем 16 тыс. камер. Сервис был запущен после того, как президент Владимир Путин в ходе заседания Госсовета по безопасности дорожного движения призвал не скрывать места установки камер от граждан. Данные будут очень полезны разработчикам приложений и навигаторов, говорят эксперты.

ГИБДД России запустила новый интерактивный сервис, опубликовав на сайте карту с дорожными камерами. Пользователям предлагается выбрать интересующий регион, после чего выпадает список комплексов с адресами и расположение их на карте. Каждой камере дается описание: номер, адрес и виды фиксируемых нарушений. В ряде случаев приводится информация и о модели прибора. Пока сервис работает в режиме тестирования, пояснили в Госавтоинспекции. При смене места дислокации комплекса информация будет обновляться. В данный момент на дорогах России функционирует более 16 тыс. камер, включая 3,8 тыс. мобильных «треног».

Решение о запуске сервиса принято по итогам заседания Госсовета по безопасности движения, которое проходило в конце июня. Тогда президент Владимир Путин впервые затронул тему фиксации нарушений с помощью камер. «Цель их установки — снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей,— заявил президент.— Не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, специально скрывать и прятать. В этом случае происходит подмена смысла всех этих мероприятий: вместо того чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это только средство достижения нужного нам результата». Столичные и подмосковные власти оперативно отреагировали на требование главы государства, опубликовав адреса и координаты региональных комплексов на своих ресурсах (сайты Центра организации дорожного движения Москвы и минтранса Московской области). Вслед за регионами полный список камер представила и ГИБДД России.

Водители сегодня уже получают информацию о камерах из приложений («Яндекс.Карты», «Яндекс.Навигатор», Google Maps и т. д.). При этом, как правило, используются неофициальные сведения о комплексах.

Пользователи «Яндекс.Навигатора», например, сами наносят метки на карты, которые потом перепроверяются и превращаются в предупреждения о зонах контроля.

Сейчас в «Яндекс.Навигаторе» имеются данные о более чем 20 тыс. комплексов. «Практическая ценность нового сервиса в том, что теперь есть официальный первоисточник сведений о местах расположения камер, который могли бы использовать открытые сервисы и разработчики приложений,— пояснил “Ъ” координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов.— Для удобства работы с сервисом ГИБДД нужно опубликовать перечень камер в машиночитаемом формате». При этом сами водители вряд ли будут пользоваться картой Госавтоинспекции, особенно во время вождения, считает господин Шкуматов. «Опубликованный ГИБДД список изучаем и планируем использовать наряду с другими источниками»,— заявили “Ъ” в пресс-службе «Яндекса».

«Я за любую доступную информацию о камерах, поскольку они должны быть средством профилактики, а не наказания и сбора денег,— говорит первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков.— Как будет работать новый сервис, насколько он будет удобен водителям — покажет время». Публикация списка камер спровоцирует рост числа нарушений, считает первый зампред комитета Госдумы по транспорту Виталий Ефимов. «Когда мы не знаем, где стоит камера, мы соблюдаем закон, правила дорожного движения,— заявил он.— А когда нас информируют, что сейчас будет проверка, мы немедленно снижаем скорость до установленного предела, а дальше опять гоним как хотим». Очень важно, чтобы ГИБДД регулярно и оперативно обновляла данные, отмечает эксперт по системе фиксации нарушений Григорий Шухман. Кроме того, говорит он, непонятен правовой статус сервиса: «Означает ли отсутствие обозначения места установки камеры на сервисе то, что она стоит незаконно и доказательства с нее должны считаться полученными с нарушениями закона?»

Иван Буранов