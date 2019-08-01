«Изображается процесс борьбы за Байкал, но по существу ничего не делается» “Ъ” поговорил с учеными о возможном загрязнении озера токсичными отходами с БЦБК

В Иркутской области началась вторая волна паводка, из-за которого под угрозой затопления оказалось несколько жилых территорий, в том числе город Байкальск. Всего было эвакуировано более тысячи местных жителей. Экологи, ученые и граждане опасаются, что из-за схода селей в озеро Байкал могут попасть токсичные отходы с Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). За 50 лет работы предприятие накопило около 6,5 млн тонн жидких опасных отходов. В понедельник глава города заявил, что уровень воды на полигоне под контролем, а опасения о загрязнении «не более чем домыслы». Однако уже через сутки «дочка» «Росгеологии» заявила о ЧС на объекте: две карты-накопителя были заполнены до краев. “Ъ” спросил экспертов, насколько вероятна угроза загрязнения озера отходами БЦБК и к чему это приведет.

В субботу, 27 июля, из-за обильных осадков и высокого уровня грунтовых вод началось повторное наводнение в Иркутской области. В зоне подтопления оказалось шесть районов. Уже на следующий день власти города Байкальска ввели режим ЧС из-за подъема уровня рек и обрушения моста через реку Солзан, который соединял один из районов города и Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат. Экологи, ученые и местные жители опасаются, что из-за схода селей в озеро Байкал могут попасть отходы с БЦБК.

Глава города Байкальска Иркутской области Василий Темгеневский опроверг информацию о возможном загрязнении: «Сверху карт-накопителей есть обводной канал. Сейчас та вода, которая поступает в сбор, поступает в обводной канал и по его краям уходит за пределы карт. Поэтому уровень воды в картах у нас находится под контролем». Впрочем, уже через сутки после заявления специалисты ООО «РГ-Экология» («дочка» «Росгеологии», занимающаяся ликвидацией отходов БЦБК) выявили, что две карты-накопителя отходов наполнились до критического уровня из-за сильных осадков.

“Ъ” решил спросить ученых, насколько вероятно в этой ситуации загрязнение озера токсичными отходами с БЦБК.

Светлана Тимофеева, главный научный сотрудник кафедры градостроительства, инженерных сетей и систем ЮУрГУ д. т. н., профессор:

— Произошло разрушение канализационных труб, отводящих сточные воды на очистные сооружения, фекальные воды поступают в воду в неочищенном виде и, соответственно, текут в Байкал. По требованию экологов было прекращено водоснабжение города.

Особую тревогу вызывает возможность схода селевых потоков, который может захватить карты-накопители Байкальского ЦБК. В случае схода селей в Слюдянском районе есть угроза попадания в Байкал отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, которые хранятся в специальных картах-накопителях на берегу озера.

Селезащитных сооружений там нет. За 50 лет работы предприятие накопило около 6,5 млн тонн жидких и твердых токсичных отходов, при сходе селя их может смыть в Байкал.

Из-за дождей карты переполнены, организована откачка воды, однако высока вероятность загрязнения озера.

Александр Рудык, старший преподаватель кафедры геоэкологии Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского:

— Необходимо как можно скорее выбрать наиболее эффективную и экологичную технологию переработки отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и в ходе переработки отходов, рекультивации территории БЦБК вести постоянный экологический мониторинг за состоянием природных комплексов окружающих территорий и вод Байкала. Это, несмотря на заверения властей, может занять не один год. В регионе все чаще (за это лето уже во второй раз) выпадают интенсивные осадки, которые приводят к наводнениям, оползням, селевым потокам и, соответственно, увеличивают потенциальную опасность проявления неблагоприятных процессов с картами-накопителями и отходами Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Поэтому кроме работ собственно по переработке отходов необходимо укреплять дамбы и карты-накопители отходов, проводить на соседних территориях дренажные работы.

Ирина Потороко, завкафедрой «Пищевые и биотехнологии» Высшей медико-биологической школы ЮУрГУ доктор технических наук:

— Безусловно, мощное наводнение на территориях Приангарья формирует опасные селевые потоки, способные нарушать целостность хранилищ отходов.

Данная ситуация при прорыве дамб шламонакопителей в случае снижения контроля, по нашему мнению, может провоцировать катастрофу.

Есть сведения, что в цехах Байкальского ЦБК после его остановки продолжают находиться опасные химические вещества, которые использовались в технологическом цикле целлюлозного производства. Для минимизации рисков влияния токсичных отходов, включающих продукты разложения шлам зеленого щелока, шлам лигнина, железо, марганец, медь, кадмий, метанол, формальдегид и другие опасные вещества, на экологию уникального водоема и прилегающих территорий необходим комплексный подход.

Светлана Селивановская, директор Института экологии и природопользования КФУ доктор биологических наук, профессор:

— Если говорить честно, то отходы, вырабатываемые целлюлозно-бумажными предприятиями, очень опасны. Их попадание в озеро Байкал может вызвать гибель микроорганизмов и, как следствие, нарушение всей экосистемы. В случае с БЦБК мы говорим про щелочную золу. Ее попадание, например, может изменить кислотность воды в озере.

Леонид Рихванов, профессор отделения геологии ТПУ:

— Отходов по берегу Байкала накопилось очень много. Сам факт существования таких опасных отходов вблизи берега озера чрезвычайно опасен, и его нельзя было допускать. Насколько я знаю, попыток заняться БЦБК за последние пять–семь лет было несколько.

Деньги для программ по переработке отходов выделялись миллиардами. Но до сих пор так и не стало понятно, к чему это приведет.

Складывается ощущение, что изображается процесс борьбы за Байкал, но по существу ничего не делается. «Росгеология» вообще давно известна тем, что расходует деньги. Изначально вопрос с отходами нужно было решать по-другому: собрать ученых и услышать их мнение, потом выбирать подрядчиков и уже после этого вырабатывать совместное решение.

Александр Князев, декан химического факультета Нижегородского госуниверситета имени Лобачевского:

— Для меня вообще остается вопросом, кто в советское время придумал строить такое грязное производство на берегу самого чистого озера. Мне кажется, что из-за БЦБК экологическая ситуация в районе озера Байкал ухудшается локально. Несмотря на обводной канал, который якобы уводит отходы в сторону от карт, все равно это где-то сообщается с подземными водами. Ситуация сама по себе опасная, даже если мы не берем в расчет сильное наводнение.

Александр Хаустов, профессор кафедры прикладной экологии РУДН:

— Отходы БЦБК — это два больших полигона вблизи Байкала, которые содержат 10–15 карт. Все было бы хорошо, если бы в них не было захоронений золы местных ТЭЦ, отходов от сжигания шлам-лигнинов и твердых отходов Байкальска. В разрезе полигоны представляют собой каналы, которые содержат уплотненный слой лигнина. Затем идет менее уплотненный слой поздней перекачки, над ним — слой воды, которая содержит растворенные формы углеводорода и золы. Это среда для размножения микробов — они вырабатывают сероводород. Если он попадет в Байкал, это будет опасно. Если бы отходы изначально утилизировались правильно, то шлам-лигнин не представлял бы большой опасности. Также под предприятием до сих пор существуют подземные отходы, которые в результате исследований были обнаружены и оборудованы для того, чтобы они не попадали в Байкал. Из-за наводнений эти загрязнения также могут попасть в озеро.

На мой взгляд, ситуация слегка преувеличена, так как Байкал — это мощный фактор, мощная толща воды, которая способна перерабатывать огромное количество отходов.

За 50 лет работы БЦБК было выброшено огромное количество целлюлозы, тем не менее Байкал переваривал. Да, в озере было зафиксировано большое количество сульфатов. Но на тот период на БЦБК работали самые эффективные и дорогие очистные сооружения Советского Союза. На других комбинатах такого не было — БЦБК же всегда находился под вниманием.

На самом деле меня больше беспокоит не сам процесс химического загрязнения, а огромное количество селей с загрязненных поверхностей. В этом случае отходы БЦБК будут лишь каплей в море по сравнению со всем остальным.

Подготовили Анастасия Московкина, Анна Васильева