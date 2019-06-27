Власти ищут виновников загрязнения Байкала

Власти Иркутской области поддержали идею закрыть Байкал для туристов. Губернатор Сергей Левченко назвал предложение «актуальным», сообщает РБК. Его ранее озвучил спецпредставитель президента по экологии Сергей Иванов. По его словам, туристы и маленькие гостиницы на берегу загрязняют озеро. Кто это делает? И как устроен туризм на Байкале? Разбирался Иван Корякин.

В России каждый знает, что Байкал надо беречь, но далеко не каждый там был. Поэтому не так просто оценить идею об ограничении турпотока на озеро. Директор «Компании 211» Владимир Иванов,устраивающий туры-приключения за 1,5 млн руб., считает, что запрещать нечего: «Я сейчас нахожусь на южном побережье в районе города Байкальск, Слюдянка.

Здесь нет никого, все глухо.





И мне не совсем понятно, что тут нужно ограничивать. Да, определенный турпоток из Китая есть, но последнее время он уже спадает».

Правда, на Байкале сезон только начинается. В июле-августе туда направится, как говорит Сергей Иванов, поток туристов и оставит после себя, вероятно, пластиковые пакеты, которые предложил запретить на озере губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Москвичка Дарья тоже отдыхала на Байкале, сама она мусор не оставляла, и никого за таким занятием не замечала: «Мусора, о котором так часто говорят, я не видела, коммунальные службы там работают хорошо. Местные жители в принципе с большим трепетом относятся к Байкалу. Я ни разу не видела, чтобы кто-то там хотя бы окурок выбрасывал».

Не только чиновники, но и депутаты озаботились проблемами Байкала. В Госдуме пытаются исполнить поручение президента двухлетней давности — упростить порядок строительства социальных объектов на озере — школ и больниц. Законопроект прошел первое чтение. Одновременно он запретит строить под видом соцобъектов другие здания, например, те же отели, говорит глава думского комитета по экологии Владимир Бурматов: «Под видом объектов третьего-четвертого класса пытались протащить и склады для хранения угля, нефтепродуктов и торговые центры с гостиницами. Чтобы таких попыток не было, была использована формулировка “объекты социальной инфраструктуры”».

Вероятно, отели на берегу Байкала представляют особую опасность. Сергей Иванов называл их «гадюшниками», которые созданы, по его мнению, для зарабатывания денег. По данным Booking.com, всего на озере около 20 вариантов размещения, 90% построены с нарушениями, считает местная прокуратура. Нет, например, очистных сооружений. Владимир Иванов это подтверждает, но у отелей на то свои причины: «Гарантий со стороны государства, что бизнес на следующий год не закроют, нет. Взять те же постоянно неутвержденные границы национальных парков с бесконечно перемещаемой береговой зоной. Условно, ты построил гостиницу, а завтра природоохранную зону перенесут и скажут: слушайте, у вас построено не по закону, сносите базу».

Возможно, туризм на Байкале стоит не закрывать, а развивать — вкладывать деньги, строить очистные сооружения и привлекать туристов. Регион в прошлом году посетили 1,5 млн человек, но это меньше, чем у Суздаля. Развивать туризм на Байкале очень сложно, считает первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович: «Здесь очень узкая сезонность, поэтому строить что-то высококачественное достаточно проблематично. Кроме того, транспорт и дороговизна билетов все-таки тоже очень большая проблема для массового туризма, если он вообще нужен».

Возможно, оно того и не стоит, иначе Байкал совсем замусорят «людские потоки» и застроят «гадюшниками», как говорят чиновники. Но если на озере и так немного гостей, то кто тогда это делает? Во всяком случае, уж точно не туристы пытались построить на Байкале завод.

На днях Иркутский областной суд отказал китайскому инвестору в жалобе на запрет строительства завода на Байкале — проект так и не будет реализован. Компания «Аквасиб» потеряла на этом более $4 млн.