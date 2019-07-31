Около 14 млн работающих пенсионеров получат прибавку к пенсии с 1 августа

1 августа начнется перерасчет страховых пенсий россиян, которые работали в 2018 году. В результате прибавку получат около 14 млн человек, сообщает Пенсионный фонд России (ПФР). Индексация будет зависеть от размера зарплаты — чем она выше, тем больше прибавка к пенсии.

Максимальная прибавка составит 261,72 руб. Ее размер ограничен тремя пенсионными коэффициентами (рассчитаны по стоимости 2019 года). В бюджете ПФР на выплаты заложено 10,6 млрд руб.

Кроме того, пенсионерам повысят выплаты по накопительной пенсии, срочной пенсионной выплате и единовременной выплате. Это коснется около 500 тыс. пенсионеров. Перерасчет будет зависеть от места работы, откуда переводят отчисления, а также от результатов инвестирования средств управляющими компаниями. Выплаты увеличат с учетом корректирующего коэффициента по результатам инвестирования за 2018 год. Для накопительной пенсии это 4,9%, для срочной пенсионной выплаты — 5,1%.

Напомним, в 2015 году был принят закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В 2017 году вице-премьер Ольга Голодец говорила, что в правительстве будут обсуждать возможность отменить эту меру в рамках борьбы с бедностью населения. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в 2018 году предлагал вернуться к вопросу об индексации пенсий для работающих людей. По его словам, это было бы справедливее, чем повышать пенсионный возраст. Накануне в Счетной палате заявили, что ожидаемый эффект от отмены индексации пенсий работающим пенсионерам не был достигнут.

Ранее также стало известно, что правительство намерено продлить заморозку накопительной части пенсии. Заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил, что формально решение еще не принято, но в целом ничего не изменилось.

О том, что происходит с пенсионными отчислениями, читайте в публикации “Ъ FM” «Накопительной части еще три года ждут».