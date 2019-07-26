Счетная палата не видит эффекта от отмены индексации пенсий работающим пенсионерам

В результате отмены индексации пенсий работающим пенсионерам, которая проводилась для того, чтобы сократить дефицит бюджета Пенсионного фонда, не было достигнуто ожидаемого эффекта. Об этом заявила аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.

По словам госпожи Орловой, это связано с тем, что число работающих пенсионеров ежегодно уменьшается. «В ближайшие годы объем трансферта (передачи средств.—“Ъ”) на выплату страховых пенсий хоть и будет снижаться, зависимость Пенсионного фонда от федерального бюджета все равно сохранится»,— приводятся слова аудитора на сайте Счетной палаты.

Она также заявила, что в 2020 году трансферт на выплату страховых пенсий из федерального бюджета в Пенсионный фонд составит почти 2 трлн руб. «Одним из решений данной проблемы может стать совершенствование тарифной политики»,— сказала представитель Счетной палаты.

Напомним, закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам Госдума приняла в 2015 году. В 2017 году вице-премьер Ольга Голодец заявляла, что в правительстве будут обсуждать возможность отменить эту меру в рамках борьбы с бедностью населения. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в 2018 году предлагал вернуться к вопросу об индексации пенсий для работающих людей. По его словам, это было бы справедливее, чем повышать пенсионный возраст.

Ранее также стало известно, что правительство намерено продлить заморозку накопительной части пенсии. Заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил, что формально решение еще не принято, но в целом ничего не изменилось.

О том, что происходит с пенсионными отчислениями, читайте в публикации “Ъ FM” «Накопительной части еще три года ждут».