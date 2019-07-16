Минфин назвал формальностью заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Решение о продлении заморозки накопительной части пенсии еще не принято, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. Но дискуссии на эту тему он не ожидает.

«Решение формально не принято, но в целом ничего не изменилось с прошлого и позапрошлого года. У нас уже на 2019-й, 2020-й, 2021-й так действует. Я даже удивлен такому интересу большому к этому, потому что ничего принципиально нового здесь не будет»,— сообщил господин Моисеев (цитата по RNS).

Напомним, накануне стало известно, что проектировки бюджета Пенсионного фонда России на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов сформированы исходя из моратория на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно. В Минтруде сообщили, что бюджет ПФР окончательно не сверстан, поэтому пока не ясно, будет ли продлена заморозка еще на год.

Накопительную часть пенсии россиян заморозили в 2014 году. Все взносы, которые работодатель переводит за сотрудника в Пенсионный фонд, пошли в страховую часть. Власти обещали, что это временная мера, но после несколько раз продлевали мораторий. В декабре 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон, который продлил заморозку до 2021 года. За четыре года моратория российский бюджет сэкономил 2 трлн руб.

О том, что происходит с пенсионными отчислениями, читайте в публикации “Ъ FM” «Накопительной части еще три года ждут».