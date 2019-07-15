Правительство намерено снова продлить заморозку накопительной части пенсии

Проектировки бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов сформированы исходя из моратория на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР.

«При формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение на весь период "моратория" на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии»,— говорится в материалах.

Позднее Минтруд сообщил, что бюджет Пенсионного фонда окончательно не сверстан, поэтому пока не ясно, будет ли продлен мораторий на формирование накопительной части пенсии еще на год. Готовится соответствующий закон в министерстве не комментируют.

Накопительную часть пенсии россиян заморозили в 2014 году. Все взносы, которые работодатель переводит за сотрудника в Пенсионный фонд, пошли в страховую часть. Власти обещали, что это временная мера, но после несколько раз продлевали мораторий. В декабре 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон, который продлил «заморозку» до 2021 года. За четыре года моратория российский бюджет сэкономил 2 трлн руб.

В этом году Пенсионный фонд России (ПФР) предложил ввести мораторий на изъятие инвестиционного дохода при досрочных переходах граждан между страховщиками. В прошлые годы на этом россияне потеряли более 120 млрд руб. С требованиями льгот для НПФ выступают и отраслевые лоббисты.

Подробнее об инициативе ПФР читайте в публикации “Ъ” «Инвестдоходная пауза».

О том, что происходит с пенсионными отчислениями, читайте в публикации “Ъ FM” «Накопительной части еще три года ждут».