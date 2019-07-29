Великобритания ускоренно готовится к «Брекситу» без сделки

Лондон ускоренно готовится к выходу из Евросоюза по «жесткому сценарию» — без сделки, завил глава МИД Великобритании Доминик Рааб. Он отметил, что это было предложение премьер-министра Бориса Джонсона, которое уже принял кабинет министров.

«Мы хотим заключить хорошую сделку с партнерами из ЕС, но это повлечет за собой отмену недемократического "бэкстопа"»,— заявил господин Рааб в эфире Би-би-си (цитата по Reuters). «Ирландский бэкстоп» предполагает, что если до конца переходного периода стороны не найдут обоюдоприемлемого решения, то Северная Ирландия может остаться частью таможенного союза ЕС.

Накануне стало известно, что господин Джонсон уже сформировал группу министров, на которых возложена задача проведения «Брексита» «любыми возможными средствами». Их уже назвали военным кабинетом.

Напомним, 24 июля королева Великобритании Елизавета II приняла Бориса Джонсона в Букингемском дворце и утвердила его на пост премьер-министра страны. В этот же день он назначил членов нового кабинета министров, где главой МИДа стал господин Рааб, бывший министр по выходу страны из состава Европейского союза.

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