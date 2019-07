Борис Джонсон стал премьер-министром Великобритании

Борис Джонсон встретился с королевой Великобритании Елизаветой II, которая предложила ему сформировать правительство. Господин Джонсон поклонился и официально сменил Терезу Мэй на посту премьер-министра. Королева одобрила ее отставку. Ранее госпожа Мэй выступила с прощальной речью перед британскими парламентариями, которые поддержали ее аплодисментами.

The Queen received The Right Honourable Boris Johnson MP in an Audience this afternoon and requested him to form a new Administration. https://t.co/WMFksFMo4S pic.twitter.com/mngEVnxm8X