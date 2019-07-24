Борис Джонсон стал премьер-министром Великобритании

Борис Джонсон встретился с королевой Великобритании Елизаветой II, которая предложила ему сформировать правительство. Господин Джонсон поклонился и официально сменил Терезу Мэй на посту премьер-министра. Королева одобрила ее отставку. Ранее госпожа Мэй выступила с прощальной речью перед британскими парламентариями, которые поддержали ее аплодисментами.

The Queen received The Right Honourable Boris Johnson MP in an Audience this afternoon and requested him to form a new Administration. https://t.co/WMFksFMo4S pic.twitter.com/mngEVnxm8X — The Royal Family (@RoyalFamily) 24 июля 2019 г.

Позже он должен объявить состав своего кабинета. Старый состав правительства также уходит в отставку.

Борис Джонсон обещал завершить процедуру выхода Великобритании из Евросоюза до 31 октября. Он ранее заявлял, что выступает за «Брексит» без соглашения с ЕС, если его не удастся достичь.

24 мая британский премьер-министр Тереза Мэй объявила об отставке. Одной из возможных причин ее решения могло стать нежелание правительства поддержать представленный госпожой Мэй вариант сделки по «Брекситу».

Подробнее — в публикации“Ъ” «Провожатель дела Терезы Мэй» .