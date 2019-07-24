Главой МИД Великобритании стал Доминик Рааб

В Великобритании назначили членов нового кабинета министров. Главой МИДа стал Доминик Рааб, бывший министр по выходу страны из состава Европейского союза. Он занимал это должность с 9 июля по 15 ноября 2018 года и покинул ее, не согласившись идти на слишком большие уступки Брюсселю.

Напомним, сегодня, 24 июля, королева Великобритании Елизавета II приняла Бориса Джонсона в Букингемском дворце и утвердила его на пост премьер-министра страны. Это произошло через час после того, как королева приняла отставку Терезы Мэй. По окончании церемонии передачи власти господина Джонсона привезли в резиденцию британского премьера на Даунинг-стрит, 10.

Перед входом в резиденцию Борис Джонсон произнес свою первую речь после вступления в должность. В своем выступлении, он упомянул несколько социальных проблем, которые намеревается исправить. Господин Джонсон добавил, что желает новых переговоров с Евросоюзом по поводу «Брексита». По его словам, Великобритания в любом случае готова выйти из ЕС, даже без договора. «Все всегда предсказывали конец Британии,— пошутил он под аплодисменты.— Но уже прошло более 200 лет, а мы всегда выбирались из каждого кризиса».

Подробнее — в публикации“Ъ” «Провожатель дела Терезы Мэй» .