Борис Джонсон создал «военный кабинет» для проведения жесткого «Брексита»

Недавно вступивший в должность премьер-министра Великобритании Борис Джонсон уже сформировал группу министров, на которых возложена задача проведения «Брексита» «любыми возможными средствами» и которых уже назвали военным кабинетом (так в Великобритании называют усеченный состав кабинета, формируемый во время войны и состоящий из важнейших министров), пишет The Sunday Times.

В состав «военного кабинета» помимо самого господина Джонсона вошли канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув, ответственный за подготовку к жесткому «Брекситу», министр финансов Саджид Джавид, министр иностранных дел Доминик Рааб, министр по вопросам «Брексита» Стив Баркли и генеральный прокурор Англии и Уэльса Джеффри Кокс. Все они поддерживают выход Великобритании из ЕС без соглашения.

Как заявил The Sunday Times господин Гоув, британское правительство исходит из предположения, что Брюссель не пойдет на уступки, и готовится к жесткому «Брекситу», хотя и продолжает надеяться на изменение позиции властей ЕС. «С новым премьер-министром, новым правительством и новой ясной миссией мы выйдем из ЕС 31 октября. Никаких "если". Никаких "но". Больше никаких задержек. "Брексит" состоится»,— заявил он. По словам господина Гоува, «военный кабинет» будет собираться ежедневно и координировать работу остальных управлений и ведомств, что будет отличать новую подготовку к «Брекситу» от хаотичной деятельности в этом направлении правительства Терезы Мэй. В свою очередь, старший помощник Бориса Джонсона Доминик Каммингс заявил, что премьер-министр поручил ему провести «Брексит» «любыми возможными средствами».

Яна Рождественская