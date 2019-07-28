Главные новости за выходные 27–28 июля

Около 1400 человек были задержаны на акции оппозиции 27 июля в центре Москвы. Организаторы, незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы, назвали мероприятие «встречей с избирателями, право на которую гарантирует Конституция». Власти указали на то, что она не согласована. Незарегистрированные кандидаты Иван Жданов, Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Юлия Галямина были задержаны еще до ее начала. Подробнее

Дмитрия Гудкова еще раз задержали 28 июля. Его отвезли в ОВД Тверского района. Политику вменяют нарушение по статье 20.2 ч. 2 КоАП (организация или проведение массового мероприятия без уведомления).

Оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий административный арест, 28 июля был госпитализирован из спецприемника в московскую клиническую больницу №64. У него случилась острая аллергическая реакция — сильный отек лица и покраснение кожи. «За всю свою жизнь Алексей никогда прежде не испытывал аллергической реакции»,— сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

В Санкт–Петербурге прошел парад в честь Дня военно-морского флота (ВМФ) России. Его принял президент Владимир Путин. Выступая на параде, президент заявил, что ВМФ может «дать достойный отпор любому агрессору».

Российский журналист, теле- и радиоведущий Владимир Кара-Мурза умер утром 28 июля. Ему было 59 лет. Подробнее о Владимире Кара-Мурзе

Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят занял третье место в Гран-при Германии «Формулы-1». Победил пилот Red Bull голландец Макс Ферстаппен, второй — немец Себастьян Феттель из Ferrari.

На завершившемся в Южной Корее чемпионате мира по водным видам спорта Россия заняла третье место в медальном зачете. На первом месте — Китай.