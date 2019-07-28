Дмитрия Гудкова снова задержали

Оппозиционного политика, бывшего кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова задержали. «Я задержан на выходе из магазина, покупал продукты ребятам в ОВД»,— написал он в Twitter.

Дмитрий Гудков позднее сообщил, что находится в ОВД Тверского района. Ему вменяют нарушение по статье 20.2 ч. 2 КоАП (организация или проведение массового мероприятия без уведомления).

Я задержан на выходе из магазина, покупал продукты ребятам в ОВД. pic.twitter.com/ZdWA2rLuCt — Дмитрий Гудков (@gudkovd) July 28, 2019

Вчера, 27 июля, Дмитрия Гудкова задержали в день проведения несогласованной акции в Москве, участники которой требовали допустить оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Против него завели административное дело о нарушении правил проведения митингов, но отпустили в зале суда и отложили заседание до 31 июля.

По данным МВД, акция в центре собрала более 3,5 тыс. человек. По оценке корреспондентов “Ъ”, на акцию пришли по меньшей мере 6 тыс. человек. Из них свыше 1300 человек были задержаны, более 150 провели ночь в ОВД.

МВД сообщает, что ведомство «завершило разбирательство» в отношении людей, которые были задержаны во время несогласованной акции. На них составлены документы. Более 600 из них не являются жителями города Москвы, сообщили в МВД, не уточнив, идет ли речь о прописке или фактическом месте проживания.

О том, как прошел несогласованный митинг, читайте в материале “Ъ” «Политический субботник».